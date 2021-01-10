Cennet Mahallesi İzleyicisine Şok! Yıllar Sonra İki İsim Bir Araya Geldi! Görenler Şok Oluyor...

İlk bölümüyle beraber 2004 yılında ekranlara çıkan Cennet Mahallesi, kısa bir süre zarfında en çok izlenen diziler arasında yer almıştı. 3 sene boyunca ekranlarda olan Cennet Mahallesi, bitmesine rağmen eski bölümleriyle beraber yeniden gündeme geliyor. Hatta dizinin izleyici kitlesi, Cennet Mahallesi’nin yeniden başlamasını istiyor. Bunun yanı sıra yıllar sonra bir araya gelen o iki isim, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi.

Cennet Mahallesi’nin oyuncu kadrosunda, Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Zeki Alasya, Erol Günaydın, Çağla Şıkel, Alişan ve Ümit Yesin gibi birçok ünlü oyuncu yer alıyordu. Bu isimlerin yanı sıra dizide ki çocuk oyuncularda izleyicinin dikkatinden kaçmamıştı. Cennet Mahallesi yayınlanan her yeni bölümüyle beraber izleyici kitlesine kahkaha dolu anlar yaşatmıştı ve yaşatmaya da devam ediyor. Bununla beraber o iki ismin bir araya gelmesi, görenler üzerinde şok etkisi yarattı.



İlk yayınlandığı günden bitiş tarihine kadar etkisini sürdüren Cennet Mahallesi, hala izleyici kitlesi üzerinde büyük bir merak ve ilgi uyandırarak izlenmeye devam ediyor. Gelmiş geçmiş en iyi dizilerden birisi olduğu söylenen Cennet Mahallesi hakkında hala sosyal medya da çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Melek Baykal’ın hayat verdiği Pembe karakteri, kızı Sultan’ı Ferhat’a vermemek için elinden geleni ardına koymuyordu. Bu sahneler hem kahkaha dolu hem de üzüntülü anlara sebebiyet veriyordu.