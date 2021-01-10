Maraşlı Dizisinde Büyük Sır Ortaya Çıkacak! Başlamadı Ama Namı Aldı Yürüdü! Sadece Saatler Kaldı, Nefesler Tutuldu!
Maraşlı dizisinde başrollere hayat verecek olan Burak Deniz ve Alina Boz’un yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi birçok ünlü isim yer alacak.
Maraşlı Dizisinde Büyük Sır Ortaya Çıkacak! Başlamadı Ama Namı Aldı Yürüdü! Sadece Saatler Kaldı, Nefesler Tutuldu! ATV ekranlarında yayınlanmasına sayılı saatler kalan Maraşlı dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 11 Ocak Pazartesi günü izleyici kitlesi ile buluşacak olan dizinin başrollerine Burak Deniz ve Alina Boz hayat verecek. Yakın bir zamanda başlayacak olan dizi hakkında merak edilen konuların ardı arkası kesilmiyor. Maraşlı dizisinin yayın hayatına geçmesiyle beraber tüm sırlar bir bir ortaya çıkacak.
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Adından da anlaşıldığı üzere Maraşlı dizisi, Maraşlı bir gencin hayatını konu edinecek. Bizim Hikaye dizisi ile adından sık sık söz ettiren Burak Deniz’in başrole hayat verecek olması tüm dengeleri değiştirdi. Dizinin yayınlanmasını bekleyen seyirci, açıklanan kadroyla beraber dizinin pazartesi akşamlarına adeta damga vuracağını dile getirdi. Güzelliği ile adından sık sık söz ettiren Alina Boz’un da başrole hayat verecek olması, hayran kitlesine sevinç çığlıkları attırdı.
10 Oca 2021 - 18:24 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.