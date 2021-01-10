Maraşlı Dizisinde Büyük Sır Ortaya Çıkacak! Başlamadı Ama Namı Aldı Yürüdü! Sadece Saatler Kaldı, Nefesler Tutuldu! ATV ekranlarında yayınlanmasına sayılı saatler kalan Maraşlı dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 11 Ocak Pazartesi günü izleyici kitlesi ile buluşacak olan dizinin başrollerine Burak Deniz ve Alina Boz hayat verecek. Yakın bir zamanda başlayacak olan dizi hakkında merak edilen konuların ardı arkası kesilmiyor. Maraşlı dizisinin yayın hayatına geçmesiyle beraber tüm sırlar bir bir ortaya çıkacak.

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Adından da anlaşıldığı üzere Maraşlı dizisi, Maraşlı bir gencin hayatını konu edinecek. Bizim Hikaye dizisi ile adından sık sık söz ettiren Burak Deniz’in başrole hayat verecek olması tüm dengeleri değiştirdi. Dizinin yayınlanmasını bekleyen seyirci, açıklanan kadroyla beraber dizinin pazartesi akşamlarına adeta damga vuracağını dile getirdi. Güzelliği ile adından sık sık söz ettiren Alina Boz’un da başrole hayat verecek olması, hayran kitlesine sevinç çığlıkları attırdı.