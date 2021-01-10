Survivor 2021’de Akıllara Durgunluk Veren Diskalifiye Şoku! Ünlüler Takımında Büyük Darbe... “Dakika 1 Gol 1” Masterchef Türkiye 2020 sezonun bitmesinin ardından, Survivor 2021 sezonunun 9 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü yayınlandı.

İzleyici kitlesini ekranlara kilitleyen Survivor yarışması, yayınlanan ilk bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Daha ilk bölümden yarışmacılar arasında ki rekabet, izleyicinin gözünden kaçmadı. Bunun yanı sıra daha ilk bölümü yayınlanan Surivor’da diskalifiye edilen o isim, ortalığı karıştırdı.

Uzun süredir yayın hayatına geçirilmesi beklenen Survivor, 9 Ocak’ta yayınlanan ilk bölümüyle beraber izleyici kitlesini ekranlara kilitledi. Yıllardır ekranlarda olan Survivor yarışması, her sezon olduğu gibi bu sezonda ekranlara efsane bir giriş yaptı. Acun Ilıcalı’nın adaya girişinden, yarışmacıların mücadelesine kadar her sahne, seyirci tarafından mercek altına alındı. Bu sezonun çok heyecanlı geçeceğini dile getiren izleyici kitlesi, diskalifiye olan ismi duyunca büyük bir şok yaşadı.