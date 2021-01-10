Survivor 2021’de Akıllara Durgunluk Veren Diskalifiye Şoku! Ünlüler Takımında Büyük Darbe... “Dakika 1 Gol 1”
Survivor 2021 sezonu, TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Henüz ilk bölümü yayınlanan yarışma programında ki diskalifiye kararı, izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşattı.
Survivor 2021’de Akıllara Durgunluk Veren Diskalifiye Şoku! Ünlüler Takımında Büyük Darbe... “Dakika 1 Gol 1” Masterchef Türkiye 2020 sezonun bitmesinin ardından, Survivor 2021 sezonunun 9 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü yayınlandı.
İzleyici kitlesini ekranlara kilitleyen Survivor yarışması, yayınlanan ilk bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Daha ilk bölümden yarışmacılar arasında ki rekabet, izleyicinin gözünden kaçmadı. Bunun yanı sıra daha ilk bölümü yayınlanan Surivor’da diskalifiye edilen o isim, ortalığı karıştırdı.
Uzun süredir yayın hayatına geçirilmesi beklenen Survivor, 9 Ocak’ta yayınlanan ilk bölümüyle beraber izleyici kitlesini ekranlara kilitledi. Yıllardır ekranlarda olan Survivor yarışması, her sezon olduğu gibi bu sezonda ekranlara efsane bir giriş yaptı. Acun Ilıcalı’nın adaya girişinden, yarışmacıların mücadelesine kadar her sahne, seyirci tarafından mercek altına alındı. Bu sezonun çok heyecanlı geçeceğini dile getiren izleyici kitlesi, diskalifiye olan ismi duyunca büyük bir şok yaşadı.
10 Oca 2021 - 19:43 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.