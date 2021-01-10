Kısıtlamalarda Yeni Tarih Verildi! Cumartesi Pazar Yasakları Bitiyor Mu? İşte Detaylar... Son zamanlarda en çok tıklanan haberler arasında yer alan Koronavirüs süreci, vatandaşları büyük bir merakın içerisine sürüklemeye devam ediyor. Vaka sayılarında düşüşlerin yaşanmasıyla birlikte getirilen kısıtlamaların ne zaman son bulacağı ise büyük bir merak konusuydu. Kısıtlamalar için yeni tarih verildi. Vatandaşlar detaylı araştırarak kısıtlamaların ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Kısıtlamalar…

Pandemi sürecinin boy göstermesiyle beraber artan vaka sayılarının önüne geçmek için kısıtlamalar getirilmişti. Son zamanlarda vaka sayılarında düşüşlerin yaşanmasıyla beraber vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu haberle beraber vatandaşlar kısıtlamaların en yakın zamanda son bulmasını temenni etti.

Koronavirüs hakkında hemen hemen her gün açıklamalarda bulunan uzmanlar, bu seferde pandemi sürecinde ki kısıtlamaların ne zaman son bulacağı hakkında açıklamalar yaptılar. Cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Konu hakkında detaylı açıklama yapan uzmanlar, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…



Kısıtlamaların ne zaman biteceği hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, Covid-19’un yoğun aksettiği bölgeleri değerlendirmeye aldı. Yapılan değerlendirmeler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ve daha birçok konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, bu sürecin çok bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Uzmanların bir önerisi de Türkiye’nin aşamalı bir şekilde normalleşme sürecine girmesi olarak belirtildi.