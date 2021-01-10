Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Oca 2021 - 19:52 G: 10 Oca 2021 - 19:59

Kısıtlamalarda Yeni Tarih Verildi! Cumartesi Pazar Yasakları Bitiyor Mu? İşte Detaylar...

Kısıtlamaların ne zaman biteceği hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, Covid-19’un yoğun aksettiği bölgeleri değerlendirmeye aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu haberle beraber vatandaşlar kısıtlamaların en yakın zamanda son bulmasını temenni etti.

Kısıtlamalarda Yeni Tarih Verildi! Cumartesi Pazar Yasakları Bitiyor Mu? İşte Detaylar... Son zamanlarda en çok tıklanan haberler arasında yer alan Koronavirüs süreci, vatandaşları büyük bir merakın içerisine sürüklemeye devam ediyor. Vaka sayılarında düşüşlerin yaşanmasıyla birlikte getirilen kısıtlamaların ne zaman son bulacağı ise büyük bir merak konusuydu. Kısıtlamalar için yeni tarih verildi. Vatandaşlar detaylı araştırarak kısıtlamaların ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Kısıtlamalar…

Pandemi sürecinin boy göstermesiyle beraber artan vaka sayılarının önüne geçmek için kısıtlamalar getirilmişti. Son zamanlarda vaka sayılarında düşüşlerin yaşanmasıyla beraber vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu haberle beraber vatandaşlar kısıtlamaların en yakın zamanda son bulmasını temenni etti.

Koronavirüs hakkında hemen hemen her gün açıklamalarda bulunan uzmanlar, bu seferde pandemi sürecinde ki kısıtlamaların ne zaman son bulacağı hakkında açıklamalar yaptılar. Cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Konu hakkında detaylı açıklama yapan uzmanlar, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

Kısıtlamaların ne zaman biteceği hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, Covid-19’un yoğun aksettiği bölgeleri değerlendirmeye aldı. Yapılan değerlendirmeler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları ve daha birçok konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, bu sürecin çok bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Uzmanların bir önerisi de Türkiye’nin aşamalı bir şekilde normalleşme sürecine girmesi olarak belirtildi.

10 Oca 2021 - 19:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısıtlamalarda Yeni Tarih Verildi! Cumartesi Pazar Yasakları Bitiyor Mu? İşte Detaylar... mask
Kısıtlamalarda Yeni Tarih Verildi! Cumartesi Pazar Yasakları Bitiyor Mu? İşte Detaylar...
Survivor 2021’de Akıllara Durgunluk Veren Diskalifiye Şoku! Ünlüler Takımında Büyük Darbe... “Dakika 1 Gol 1” mask
Survivor 2021’de Akıllara Durgunluk Veren Diskalifiye Şoku! Ünlüler Takımında Büyük Darbe... “Dakika 1 Gol 1”
Maraşlı Dizisinde Büyük Sır Ortaya Çıkacak! Başlamadı Ama Namı Aldı Yürüdü!  Sadece Saatler Kaldı, Nefesler Tutuldu! mask
Maraşlı Dizisinde Büyük Sır Ortaya Çıkacak! Başlamadı Ama Namı Aldı Yürüdü!  Sadece Saatler Kaldı, Nefesler Tutuldu!
Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a gitti mask
Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a gitti
Cennet Mahallesi İzleyicisine Şok! Yıllar Sonra İki İsim Bir Araya Geldi! Görenler Şok Oluyor... mask
Cennet Mahallesi İzleyicisine Şok! Yıllar Sonra İki İsim Bir Araya Geldi! Görenler Şok Oluyor...
Sen Çal Kapımı Dizisi Reytinglere Takılınca Final Kararını Erken Aldı! Mutlu Sonla Bitecek Olması Herkesi Sevindirdi! Düğünden Sonra Final Yakın... mask
Sen Çal Kapımı Dizisi Reytinglere Takılınca Final Kararını Erken Aldı! Mutlu Sonla Bitecek Olması Herkesi Sevindirdi! Düğünden Sonra Final Yakın...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL