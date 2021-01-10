Kırmızı Oda Dizisinde Can Hayal mi Çıkacak? Boncuk Herkesi Büyük Bir Çıkmaza Soktu! İyileşmeyecek Mi? Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterinin hikayesi gün geçtikçe farklı bir boyut almaya devam ediyor.

Sevilerek izlenen dizide Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik ise performansıyla büyük takdir topluyor. Her bölümde ailesinden gördüğü hem psikolojik hem de fiziksel şiddet ise ortaya bir bir çıkıyor.

Dizi izleyenleri ise özelikle son bölümde büyük bir şok yaşamıştı. Yayınlanan bölümde Boncuk’un hikayesi yürekleri burkmuştu. Babasının annesi olmasına rağmen her akşam eve getirip alem yaptırdığı kadının sevgilisi ortaya çıkınca işler iyice toparlanamaz bir hal almıştı. Babasının her akşam eve getirip gününü gün ettiği kadının sevgilisi ortaya çıkınca bu durumdan en çok zarar gören yine o isimler olmuştu.