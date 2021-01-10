Kırmızı Oda Dizisinde Can Hayal mi Çıkacak? Boncuk Herkesi Büyük Bir Çıkmaza Soktu! İyileşmeyecek Mi?
Sevilerek izlenen dizide Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik ise performansıyla büyük takdir topluyor. Her bölümde ailesinden gördüğü hem psikolojik hem de fiziksel şiddet ise ortaya bir bir çıkıyor.
Kırmızı Oda Dizisinde Can Hayal mi Çıkacak? Boncuk Herkesi Büyük Bir Çıkmaza Soktu! İyileşmeyecek Mi? Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterinin hikayesi gün geçtikçe farklı bir boyut almaya devam ediyor.
Sevilerek izlenen dizide Boncuk karakterine hayat veren Burcu Biricik ise performansıyla büyük takdir topluyor. Her bölümde ailesinden gördüğü hem psikolojik hem de fiziksel şiddet ise ortaya bir bir çıkıyor.
Dizi izleyenleri ise özelikle son bölümde büyük bir şok yaşamıştı. Yayınlanan bölümde Boncuk’un hikayesi yürekleri burkmuştu. Babasının annesi olmasına rağmen her akşam eve getirip alem yaptırdığı kadının sevgilisi ortaya çıkınca işler iyice toparlanamaz bir hal almıştı. Babasının her akşam eve getirip gününü gün ettiği kadının sevgilisi ortaya çıkınca bu durumdan en çok zarar gören yine o isimler olmuştu.
10 Oca 2021 - 20:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.