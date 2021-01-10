Survivor 2021’de Oyun Kaosu! Tüm Yarışmacılar Öylece Kalakaldı... Sosyal Medyada Acun Ilıcalı’ya Tepki Var! Kimse Çözemedi... Neler Oluyor? Ekranların en sevilen ve reyting rekortmeni olan yarışmanın ikinci bölümü sevenleriyle buluşturdu.

Market oyunu oynayan yarışmacılar ise oyunu anlamayınca büyük bir tartışma çıktı. Taktikler adeta birbirine karıştı. Yanlış taktikle yarışan yarışmacılar diğer takımın sayı almasına neden oldu. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımı için önemli olan market yarışı seyircileri şoka soktu.

Suyu aldıkları gibi atıcıları veren oyuncular mekanizmayı kaldıracak kadar su döküyor ve aldıkları toplarla delikli bir tahtadan topu düşürmeden geçirmeye çalışıyorlar. Oyun her ne kadar kolay gibi dursa da teknik ve mantık isteyen bir oyun olarak yarışmacının karşısına çıkıyor.



Kısa sürede her ne kadar parkur bitse de yarışmacıların parkuru anlamak ve arkadaşların anlatmak için verdikleri çaba büyük bir tartışmaya devam oldu. Sevilerek izlenen yarışmada oynanan market oyunu ise yarışmacıların neredeyse birbirine girmesine neden oldu. Sık sık hata yapan yarışmacılar diğer yarışmacıları çileden çıkardı.



Daha su taşıma aşamasında doğru bir şekilde takım arkadaşına veremeyen ve suyu dengesiz bir şekilde ileten oyuncular yarışmanın kazanmasını geciktirdi. Boş kovları mekanizmaya döken oyuncular topu kaldırmayınca oyunun gecikmesine ve takım arkadaşlarının kaybetmesine neden oldu.