Survivor 2021’de Oyun Kaosu! Tüm Yarışmacılar Öylece Kalakaldı... Sosyal Medyada Acun Ilıcalı’ya Tepki Var! Kimse Çözemedi... Neler Oluyor?
Hanzade’nin yarıştığı kısımda takım arkadaşının boş kovayı uzatması üzerine tekrar su doldurma aşamasını aşmak zorunda kalan yarışmacılar sinirden neredeyse deliye döndü. İlayda Şeker’i rakibi olarak karşısına çıkan Hanzade “başarısız” bulduğu İlayda’ya yenilince çok sinirlendi ve adada gergin anlara neden oldu.
Survivor 2021’de Oyun Kaosu! Tüm Yarışmacılar Öylece Kalakaldı... Sosyal Medyada Acun Ilıcalı’ya Tepki Var! Kimse Çözemedi... Neler Oluyor? Ekranların en sevilen ve reyting rekortmeni olan yarışmanın ikinci bölümü sevenleriyle buluşturdu.
Market oyunu oynayan yarışmacılar ise oyunu anlamayınca büyük bir tartışma çıktı. Taktikler adeta birbirine karıştı. Yanlış taktikle yarışan yarışmacılar diğer takımın sayı almasına neden oldu. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımı için önemli olan market yarışı seyircileri şoka soktu.
Suyu aldıkları gibi atıcıları veren oyuncular mekanizmayı kaldıracak kadar su döküyor ve aldıkları toplarla delikli bir tahtadan topu düşürmeden geçirmeye çalışıyorlar. Oyun her ne kadar kolay gibi dursa da teknik ve mantık isteyen bir oyun olarak yarışmacının karşısına çıkıyor.
Kısa sürede her ne kadar parkur bitse de yarışmacıların parkuru anlamak ve arkadaşların anlatmak için verdikleri çaba büyük bir tartışmaya devam oldu. Sevilerek izlenen yarışmada oynanan market oyunu ise yarışmacıların neredeyse birbirine girmesine neden oldu. Sık sık hata yapan yarışmacılar diğer yarışmacıları çileden çıkardı.
Daha su taşıma aşamasında doğru bir şekilde takım arkadaşına veremeyen ve suyu dengesiz bir şekilde ileten oyuncular yarışmanın kazanmasını geciktirdi. Boş kovları mekanizmaya döken oyuncular topu kaldırmayınca oyunun gecikmesine ve takım arkadaşlarının kaybetmesine neden oldu.
10 Oca 2021 - 21:01 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.