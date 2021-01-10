Survivor’da Büyük Hayal Kırıklığı! Gönüllüler Ortada Kaldı, Ünlüler Keyiflerini Çıkardı! Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Belli Oldu!

Survivor’da Büyük Hayal Kırıklığı! Gönüllüler Ortada Kaldı, Ünlüler Keyiflerini Çıkardı! Dokunulmazlık Oyunun Kazananı Belli Oldu!

Survivor 2021 yarışmasında market oyunu ünlülerin yüzünü güldürdü fakat gönüllüler ortada kaldı.

Yarışmanın market oyununu kazanan ünlüler takımı son anda şansı dönen gönüllüler takımının herkese ters köşe yapmasıyla bitti. Öykü Çelik, Cemal Hünal ve Hayrettin gibi birçok ismin yer aldığı yarışmada birbirinden başarılı sporcularda yer alıyor.

İlayda’nın ve Ayşe’nin yer aldığı market yarışmasında son oyunda başarısız olarak nitelendirilse de son oyunu kazanarak gönüllüler takımına büyük bir gönderme yapmıştı. Gönüllüler takımdan güçsüz bulunarak ünlüler takımına katılan İlayda ise takımının için yarışmayı kazandığını dile getirmişti. İlayda’nın takımından ayrılması için oy veren isimler bile İlayda hakkında şaşırtıcı açıklamalar yapmıştı.