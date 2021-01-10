Survivor’da Büyük Hayal Kırıklığı! Gönüllüler Ortada Kaldı, Ünlüler Keyiflerini Çıkardı! Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Belli Oldu!
Survivor 2021 10 ocak 2021 günü oynan oyun sonucu,
Survivor’da Büyük Hayal Kırıklığı! Gönüllüler Ortada Kaldı, Ünlüler Keyiflerini Çıkardı! Dokunulmazlık Oyunun Kazananı Belli Oldu!
Survivor 2021 yarışmasında market oyunu ünlülerin yüzünü güldürdü fakat gönüllüler ortada kaldı.
Yarışmanın market oyununu kazanan ünlüler takımı son anda şansı dönen gönüllüler takımının herkese ters köşe yapmasıyla bitti. Öykü Çelik, Cemal Hünal ve Hayrettin gibi birçok ismin yer aldığı yarışmada birbirinden başarılı sporcularda yer alıyor.
İlayda’nın ve Ayşe’nin yer aldığı market yarışmasında son oyunda başarısız olarak nitelendirilse de son oyunu kazanarak gönüllüler takımına büyük bir gönderme yapmıştı. Gönüllüler takımdan güçsüz bulunarak ünlüler takımına katılan İlayda ise takımının için yarışmayı kazandığını dile getirmişti. İlayda’nın takımından ayrılması için oy veren isimler bile İlayda hakkında şaşırtıcı açıklamalar yapmıştı.
10 Oca 2021 - 21:27 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.