İclal Aydın’dan Yeni Yılın İlk Bombası: AŞIK OLDU! 49 Yaşındaki Gönlünü Kaptırdığı İsim Kırmızı Oda’dan!

Gazeteci, sunucu, oyuncu ve yazar İclal Aydın’dan yeni yılın aşk bombası geldi! 49 yaşındaki ünlü isim Ege’nin Hamsisi dizisinde boy göstermenin ardından Urla’da inzivaya çekilmişti. Yeni romanına odaklanan İclal Aydın’ın ise gönlünü kendisi gibi oyuncu olan tanıdık bir simaya kaptırdığı öğrenildi.

Kendisini Urla’da inzivada olarak bildiğimiz güzel oyuncu, aşk denizine yelken açarak herkesi şaşırttı. Yeni romanına devam ederken sosyal medya etkileşimini de ihmal etmeyen ünlü isim, hayranlarını bir an olsun boş bırakmıyor. Son olarak İclal Aydın’ın gönlünü Kırmızı Oda’nın son bölümünde Doktor Ayşe’nin babası rolü ile gördüğümüz Erdinç Gülener’e kaptırdığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

İclal Aydın ve Erdinç Gülener Eski Arkadaşlarmış!

İclal Aydın ile 49 yaşındaki yakışıklı oyuncu Erdinç Gülener, iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin eski arkadaş oldukları belirtilirken, yıllar sonra yeniden görüşmeye başlayarak iddialara göre yakınlaştılar. İkilinin tanışıklığı Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne dayanıyor ve ortak arkadaşları aracılığı ile yıllar sonra yeniden görüşmeye başlayan iki isim, güzel bir birlikteliğe adım attılar.

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde kendisini gördüğümüz Erdinç Gülener, 26 Ocak 1971 yılında İzmit’te dünyaya geldi. 2014 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapan yakışıklı oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Müfettiş Kane” rolü ile ün kazandı.