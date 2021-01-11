BİP Ücretsiz Mi Turkcell BİP Kimler Kullanabilir! Bip Vodafone ve Türk Telekom'da Kullanılır Mı?

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp 8 Şubat 2021 tarihi itibari ile yeni Kullanıcı Hizmetleri ve Gizlilik Sözleşmesini devreye sokacak. Yeni gizlilik sözleşmesi ile beraber Whatsapp kullanıcılarının bilgileri Facebook ile paylaşılacak. Verilerinin üçüncü biri ile paylaşılmasını istemeyen kullanıcılar ise Whatsapp’a erişim sağlayamayacak. Whatsapp’ın yeni sözleşmesi uygulamaya birçok kullanıcı kaybettirirken, diğer mesajlaşma uygulamaları gündeme gelmeye başladı. Yerli kullanıcıların en çok merak ettiği uygulamaların başında ise BiP geliyor.

Bip Uygulaması Ücretsiz Mi, Kimler Kullanabilir?

Turkcell’in mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama uygulaması olan BiP, 192 ülkede kullanılabiliyor. Whatsapp’ın birçok özelliğine sahip olan BiP uygulaması yoğun talep görmeye başladı. 24 saat içinde 1 milyondan fazla kişinin indirdiği uygulamanın ücretli olup olmadığı ve kimlerin BiP uygulamasını kullanabileceği ise merak ediliyor.

Google PlayStore üzerinden indirilebilen BiP uygulaması, Türkiye’nin en çok kullanılan operatörlerinden Turkcell’e ait bir uygulamadır ve ücretsiz olarak kullanılmaktadır. BiP uygulamasını indirmek isteyen kullanıcıların merak ettiği diğer konu ise Vodafone ve Türk Telekom hattına sahip kişilerin kullanıp kullanamayacağı oluyor.

BiP Uygulamasını Vodafone ve Türk Telekom Hatları Kullanabilir Mi, Ücret Ödemeleri Gerekir Mi?

Ücretsiz bir mesajlaşma uygulaması olan BiP, Vodafone ve Türk Telekom gibi farklı operatörü kullanan kişiler tarafından da indirilebilir ve kullanılabilir. Ancak farklı operatörlerde BiP uygulaması kullanıcıların kendi internetlerinden harcamaktadır. Turkcell operatörüne sahip olan kullanıcılara ise uygulama için bedava internet verilmektedir. Turkcell abonesi BiP kullanıcılarının kendi internetlerinden harcamaları gerekmez. Bununla beraber uygulamadan bedava SMS ve dakika hediyesi de gelir. Diğer operatörler ise kendi internetlerinden harcamak kaydı ile uygulamayı kullanabilirler.