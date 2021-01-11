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- 11 Oca 2021 - 14:23 G: 11 Oca 2021 - 14:31

Çukur‘da Ortalık Karışıyor, Yamaç Deliriyor! "Çağatay Geldi..." Bu Bölüm Son Bölüm Olabilir! "Herkes Ölecek..."

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu Çukur dizisi, 4 sezondur başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizinin yayınlana yeni bölümünün ardından fragmanda ortaya çıkan o sözler, ortalığı darmaduman etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Çukur dizisinin son bölümünün ardından, yayınlanan yeni bölüm fragmanı tüm dengeleri alt üst etti. Çukur ’un fragmanında Yamaç’ın halleri herkesi büyük bir paniğin içerisine sürükledi. Yamaç’ın, “Çağatay Geldi!” sözü üzerine, izleyici kitlesi felaketlerin yakın olduğunu dile getirerek, bu bölümün son bölüm olabileceğini belirtti. O sahneler diziye şimdiden damga vurdu.

Son zamanların en çok izlenen yapımlarından birisi olan Çukur dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir şok yarattı. Koçovalılar’ın bitmek bilmeyen düşmanları, bir bir ortaya çıkmaya başladı. Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke, mahalleye giderek Yamaç’ın karşısına çıktı. Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki büyük savaş, çok daha farklı bir boyuta geçerken, Cengiz Erdenet’in tüm ipleri eline alacak olması, her şeyin yeni başlangıcı olarak belirtildi.

Çukur dizisinin 19. bölüm fragmanı, her şeyi alt üst etti. Fragmanı izleyen kitle, büyük bir merakla Çukur dizisinin yeni bölümünün yayınlanmasını beklemeye başladı. Yamaç’ın sözleri, şimdiden büyük değişimin başlangıcı oldu. Hemen hemen her bölümde rahat durmayan Erdenetler, bu bölümde de öyle hamleler yapacak ki, akıllar karman çorman olacak. Yoksa Çukur bitecek mi?

“Seni Burada Koruyamam…”

Çukur ‘un yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan sahneler, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Yayınlanan fragmanda Füsun, “Sen ve diğer insanlar, bana zorla hiçbir şey yaptıramaz.” sözlerini dile getirdi. Füsun’un sözleri üzerine Yamaç, “Seni burada koruyamam. Yanımda olman gerekiyor! Çağatay geldi!” ifadelerine yer verdi. Çağatay’ın yeniden gelmesi tüm dengeleri alt üst etti.

“Ne Yaparsan Yap…”

Çukur ‘un yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Cengiz’i yakalayan Yamaç, “Ne yaparsan yap, Çukurdan kaçış yok Cengiz!” sözlerini dile getirdi. O sahneler tüm dengeleri alt üst ederken, Çukur ‘un ilerleyen bölümlerinde neler olacağı büyük bir merak konusu oldu.

Çukura Çağatay’ın yeniden gelmesiyle beraber değişen denge, beraberinde yeni mücadeleleri de getirdi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan sahneler üzerine Çağatay’ın büyük bir mücadele başlatması, Koçovalılar’ın zor bir süreçten geçmesine neden oldu. Çukur dizisinin yayınlanan fragmanının ardından herkes dizinin son bölümü olduğunu ve bundan sonra ekranlara veda edeceğini iddia etti.

Son zamanların en çok izlenen yapımlarından birisi olan Çukur dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir şok yarattı. Koçovalılar’ın bitmek bilmeyen düşmanları, bir bir ortaya çıkmaya başladı. Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke, mahalleye giderek Yamaç’ın karşısına çıktı. Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki büyük savaş, çok daha farklı bir boyuta geçerken, Cengiz Erdenet’in tüm ipleri eline alacak olması, her şeyin yeni başlangıcı olarak belirtildi.

11 Oca 2021 - 14:23 Ankara- Yaşam

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