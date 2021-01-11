Hatice Ivana Sert’e Resmen Ateş Püskürdü! Eleştiri Değil, Resmen Füze! Ivana Sert’i Haraca Bağlamakla Suçladı!

Doya Doya Moda yarışması ile ekranlara yeniden dönecek olan Ivana Sert ile Hatice’nin polemiği gündeme damga vurdu! Eski kocasına çocuğunun nafakası için dava açan 41 yaşındaki güzel jüri, şarkıcı Hatice’den öyle bir söz işitti ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Hatice’nin ettiği laf sonrası gözler Ivana Sert’e çevrilirken, henüz Hatice’nin ithamına karşılık olarak yanıt vermedi.

Geride bıraktığımız günlerde eski eşi Yurdal Sert ile mahkemelik olan Ivane Sert, oğlu Ateş’in velayeti ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Eski eşine nafakayı artırması için dava açan Ivana Sert, “Eski eşimin maddi durumu Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen, çocuğa ödediği nafaka yetersizdir.” diyerek 5 bin TL lira olan nafakanın 15 bin liraya artırılmasını istemişti. Yurdal Sert ise davada, “İşlerim yolunda gitmiyor.” ifadeleri ile kendisini savunmuştu. Ivana Sert ise açıklamaya sert çıkmış, “Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, bu kadar yani. Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı içi yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!” ifadelerini kullanmıştı.

Ivana Sert’e ise ağır eleştiri 42 yaşındaki şarkıcı Hatice’den geldi. Hatice, “Bu, ticaret evliliği yapıp, sonra haraca bağlamak, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman.” ifadeleri ile beklenmedik çıkış yaptı.