Uyanış Büyük Selçuklu ‘da Tüm Kozlar ve Gerçekler Ortaya Çıkıyor! Bugünkü Bölüm, Şimdiye Kadar ki En Şiddetli Bölüm! Yaşanacaklar Belli Oldu, İzleyenler Dondu Kaldı!
TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, çarpıcı senaryosu ve başarılı oyuncularıyla beraber izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz ve Leyla Lydia Tuğutlu gibi birçok isim yer alıyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında kozlar ve gerçekler ortaya çıktı!
Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yayınlanan fragmanıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugün yayınlanacak olan dizinin fragmanındaki o sahnelerin ardından izleyici kitlesi, şimdiye kadar ki en şiddetli bölümü izleyeceğini dile getirdi. O sahnelerle beraber heyecan doruklara yükseldi. Uyanış Büyük Selçuklu’nun yeni bölümüne saatler kaldı.
Geçtiğimiz hafta 15. bölümüyle ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, final sahnesiyle beraber izleyici kitlesi üzerinde büyük bir merak uyandırmıştı. Bugün yayınlanacak olan dizinin 16. bölüm 2. fragmanının yayınlanmasının ardından tüm dengeler alt üst oldu. Fragmandaki hareketliliği gören kitle, yaşanacak olan olaylar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.