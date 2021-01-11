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- 11 Oca 2021 - 14:50 G: 11 Oca 2021 - 14:57

Uyanış Büyük Selçuklu ‘da Tüm Kozlar ve Gerçekler Ortaya Çıkıyor! Bugünkü Bölüm, Şimdiye Kadar ki En Şiddetli Bölüm! Yaşanacaklar Belli Oldu, İzleyenler Dondu Kaldı!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, çarpıcı senaryosu ve başarılı oyuncularıyla beraber izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz ve Leyla Lydia Tuğutlu gibi birçok isim yer alıyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında kozlar ve gerçekler ortaya çıktı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yayınlanan fragmanıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugün yayınlanacak olan dizinin fragmanındaki o sahnelerin ardından izleyici kitlesi, şimdiye kadar ki en şiddetli bölümü izleyeceğini dile getirdi. O sahnelerle beraber heyecan doruklara yükseldi. Uyanış Büyük Selçuklu’nun yeni bölümüne saatler kaldı.

Geçtiğimiz hafta 15. bölümüyle ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, final sahnesiyle beraber izleyici kitlesi üzerinde büyük bir merak uyandırmıştı. Bugün yayınlanacak olan dizinin 16. bölüm 2. fragmanının yayınlanmasının ardından tüm dengeler alt üst oldu. Fragmandaki hareketliliği gören kitle, yaşanacak olan olaylar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

11 Oca 2021 - 14:50 Ankara- Yaşam

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