Kabine Toplantısı Ne Zaman 2021, Bugün Saat Kaçta Başlayacak 11 Ocak Bu Senenin İlk Kabine Toplantısı Gündemi Nedir?

Covid-19 salgın sürecinin etkisini göstermeye devam ettiği bugünlerde yeni yılın kabine toplantısı ve toplantıda ele alınacak gündemler merak konusu oldu. Binlerce vatandaş kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve salgın sürecinde uygulanan tedbir kararlarının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor.

2020 yılının son aylarında yapılan kabine toplantıları ile küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgın sürecinde uygulanmak üzere birçok tedbir kararı alınmıştı. Sokağa çıkma yasakları, kafe ve restoranların kapatılması gibi birçok önlem kararı hala uygulanmaya devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüşlerin ardından yasakların kaldırılmasını bekleyen vatandaşlar yeni yılın ilk kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini ve hangi gündemlerin ele alınacağını araştırmaya devam ediyor.

Yeni Yılın İlk Kabine Toplantısı Bugün Yapılacak

2021 yılının ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Bugün akşam saatlerinde yapılması beklenen kabine toplantısında ele alınacak gündemler ise merak konusu oldu. Covid-19 salgın sürecinde sosyal izolasyonun sağlanması ve vaka sayılarının düşürülmesi amacı ile uygulanan tedbir kararlarının iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Aşı uygulamalarına da yakın zamanda başlanacağı tahmin edilirken kabine toplantısından çıkacak kararlar milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Yeni yılın ilk kabine toplantısında hangi gündemlerin ele alınacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararların kaldırılıp kaldırılmayacağını ve aşı uygulamalarına dair alınacak kararları merakla bekliyor. Vaka sayılarının düşmesi ile yasakların kaldırılmasını bekleyen binlerce kişinin gözü bugün yapılacak kabine toplantısında.

Kabine Toplantısında Sokağa Çıkma Yasakları Kaldırılacak Mı?

Bugün gerçekleşecek senenin ilk kabine toplantısında sokağa çıkma yasaklarının gündem olması bekleniyor. Yılbaşı yasakları ile beraber vaka sayıların ciddi düşüşlerin gözlemlenmesi, birçok hastanede Covid-19 hasta sayısının azalmasına bağlı olarak sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısında konu ile ilgili ne karar alınacağını merak ediyor. Aralık ayının başından beri hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında ve hafta sonu ise tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği bugün kabine toplantısının ardından açıklanacak.