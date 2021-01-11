Kafeler, Kahvehaneler, Restoranlar Ne Zaman Açılacak Kafeler ve Restoranlar 15-18 Ocak'ta Yeniden Açılıyor Mu?

Covid-19 salgın sürecinde uygulanan çeşitli kısıtlamaların olumlu etkilerini göstermeye başlaması ile beraber yasakların ne zaman kalkacağı, kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Birçok işletmeci kafe, kahvehane ve restoranların ne zaman açılacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanacak yeni genelge merakla bekleniyor. Gözler bugün gerçekleşecek kabine toplantısına çevrildi.

Aralık ayının başından bu yana Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında birçok yeni karar alındı. Sosyal izolasyonun sağlanması ve vaka sayılarının düşürülmesi tarafından önlem kararları alan hükümet, sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra kafe ve restoranların da paket servis ve gel al hizmeti dışında çalışmasını yasaklamıştı. Kalabalık ortamlarda bulunmanın engellenmesi ile alınan kararlar, özellikle son 2 ay içinde önemli oranda etki gösterdi. Alınan tedbir kararların etkisini göstermeye başlaması ile beraber vaka sayıları azaldı. Vatandaşlar ise vaka sayılarının azalmasına bağlı olarak kafe ce restoranların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı.

Kabine Toplantısının Gündemlerinden Biri Kafe ve Restoranların Açılış Tarihi Olacak

Aralık ayında bu yana kapalı olan kafe, kahvehane ve restoranların ne zaman açılacağı ve hizmet vermeye başlayacağı son dönemlerde sık sık gündeme gelmeye başladı. Salgında olumlu gelişmelerin yaşanması ile işletmeciler kafe ve restoranların açılış tarihini merak etmeye başladı. Bugün gerçekleşecek kabine toplantısında kafe, kahvehane ve restoranların açılış tarihlerinin gündeme alınması bekleniyor.

Vaka sayılarında azalma yaşanmasının yanı sıra yakında aşı uygulamalarının başlayacağının da açıklanması ile işletmelerin açılış tarihi merak konusu olmaya başladı. Birçok vatandaşın açılmasını istediği ve açılış tarihleri ile ilgili tahminlerin yürütüldüğü kafe ve restoranlar ile ilgili bugünkü kabine toplantısından sonra yeni kararların açıklanması bekleniyor.

Kafe, Kahvehane ve Restoranlar 15-18 Ocak Tarihlerinde Açılacak Mı?

Kabine toplantısında konuşulması beklenen kafe ve restoranların açılış tarihi için 15-18 ocak hafta sonu tahmin edilen tarihler arasında yer alıyor. Kulislerde 15 ocak itibari ile HES kodu şartı ile bu işletmelerin açılması bekleniyor. Net karar ve tarih ise kabine toplantısının ardından açıklanacak.