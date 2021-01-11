Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Oca 2021 - 15:24 G: 11 Oca 2021 - 15:38

Yasak Elma'da Bugün Akıllara Durgunluk Veren Anlar Yaşanacak! Hasan Ali ve Yıldız Bitiyor, Halit Geri mi Geliyor? Büyük Şok! İşte Yaşanacaklar...

Son zamanların en çok ses getiren yapımlarından birisi olan Yasak Elma, yayınlanan bölümleriyle beraber izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Melisa Doğu ve Can Nergis gibi önemli isimler yer alıyor. Yasak Elma’nın bugün yayınlanacak olan bölümünde Hasan Ali ve Yıldız bitiyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi, başarılı bir şekilde izleyici kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren dizide yaşanan olaylar, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Şahika, Ender ve Yıldız’ın cezaevine girmesi, tüm dengeleri alt üst etmişti. Bunun yanı sıra yayınlanan fragmanda ortaya çıkan sahneler, seyirci üzerinde şok etkisi yarattı.

Yasak Elma’nın geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde Hasan Ali, Ender ve Şahika’ya çarpıcı bir teklifte bulunmuştu. Bununla beraber cezaevinden çıkmak için her şeyi göze alan Ender, Şahika ve Yıldız’ın geldiği konum, akıllara adeta durgunluk verdi. Yayınlanan fragmanda Hasan Ali ve Yıldız’ın biteceği ortaya çıkarken, Halit karakterinin geri gelecek olması, dengeleri alt üst etti.

11 Oca 2021 - 15:24 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kuzey Yıldızı İzleyenlerine Sürpriz! Sonunda Olan Oldu! Herkes Derin Bir Nefes Alabilir! mask
Kuzey Yıldızı İzleyenlerine Sürpriz! Sonunda Olan Oldu! Herkes Derin Bir Nefes Alabilir!
Sen Çal Kapımı Dizisi Senaristten Sonra Çok Değişti! Eda O İsime Evlenme Teklifini Edince Seyirci Çıldırdı! mask
Sen Çal Kapımı Dizisi Senaristten Sonra Çok Değişti! Eda O İsime Evlenme Teklifini Edince Seyirci Çıldırdı!
Kefaret Dizisi 8. Bölüm Özeti... mask
Kefaret Dizisi 8. Bölüm Özeti...
Gönül Dağı Dizisinde Tüm Umutlar Tükendi... Veysel ve Cemile Seyirciyi Gözyaşlarına Sürükledi! Çocukları… mask
Gönül Dağı Dizisinde Tüm Umutlar Tükendi... Veysel ve Cemile Seyirciyi Gözyaşlarına Sürükledi! Çocukları…
Menajerimi Ara 20. Bölüm Full İzle Star TV! 10 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 20. Bölüm Full İzle Star TV! 10 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 10 Ocak 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 10 Ocak 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sen Çal Kapımı Dizisinde Barutla Ateş Yan Yana Gelince Yangınlar Çıktı! İzleyenler Mutlu Son Olmasına Çok Sevindi! "Sonunda..." mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Barutla Ateş Yan Yana Gelince Yangınlar Çıktı! İzleyenler Mutlu Son Olmasına Çok Sevindi! "Sonunda..."
Akrep Dizisinde Bir Kötülük Bir İyiliğe Neden Oldu! İntihar Eden Ferda Annesine Kavuştu! Perihan Koşa Koşa… mask
Akrep Dizisinde Bir Kötülük Bir İyiliğe Neden Oldu! İntihar Eden Ferda Annesine Kavuştu! Perihan Koşa Koşa…
Survivor'da Rekabetin Sonucu İyi Bitmedi! Daha İlk Bölümden İki Yarışmacı Kaza Geçirdi! Sağlık Durumları... mask
Survivor'da Rekabetin Sonucu İyi Bitmedi! Daha İlk Bölümden İki Yarışmacı Kaza Geçirdi! Sağlık Durumları...
İbo Show Bu Hafta Şampiyonlar Ligi! Öyle İsimler Gelecek Ki, Herkes Şok Olacak! Cem Yılmaz Bile Var! mask
İbo Show Bu Hafta Şampiyonlar Ligi! Öyle İsimler Gelecek Ki, Herkes Şok Olacak! Cem Yılmaz Bile Var!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kafeler, Kahvehaneler, Restoranlar Ne Zaman Açılacak Kafeler ve Restoranlar 15-18 Ocak'ta Yeniden Açılıyor Mu? mask
Kafeler, Kahvehaneler, Restoranlar Ne Zaman Açılacak Kafeler ve Restoranlar 15-18 Ocak'ta Yeniden Açılıyor Mu?
Kabine Toplantısı Ne Zaman 2021, Bugün Saat Kaçta Başlayacak 11 Ocak Bu Senenin İlk Kabine Toplantısı Gündemi Nedir? mask
Kabine Toplantısı Ne Zaman 2021, Bugün Saat Kaçta Başlayacak 11 Ocak Bu Senenin İlk Kabine Toplantısı Gündemi Nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu ‘da Tüm Kozlar ve Gerçekler Ortaya Çıkıyor! Bugünkü Bölüm, Şimdiye Kadar ki En Şiddetli Bölüm! Yaşanacaklar Belli Oldu, İzleyenler Dondu Kaldı! mask
Uyanış Büyük Selçuklu ‘da Tüm Kozlar ve Gerçekler Ortaya Çıkıyor! Bugünkü Bölüm, Şimdiye Kadar ki En Şiddetli Bölüm! Yaşanacaklar Belli Oldu, İzleyenler Dondu Kaldı!
Hatice Ivana Sert’e Resmen Ateş Püskürdü! Eleştiri Değil, Resmen Füze! Ivana Sert’i Haraca Bağlamakla Suçladı! mask
Hatice Ivana Sert’e Resmen Ateş Püskürdü! Eleştiri Değil, Resmen Füze! Ivana Sert’i Haraca Bağlamakla Suçladı!
Çukur‘da Ortalık Karışıyor, Yamaç Deliriyor! "Çağatay Geldi..." Bu Bölüm Son Bölüm Olabilir! "Herkes Ölecek..." mask
Çukur‘da Ortalık Karışıyor, Yamaç Deliriyor! "Çağatay Geldi..." Bu Bölüm Son Bölüm Olabilir! "Herkes Ölecek..."
BİP Ücretsiz Mi Turkcell BİP Kimler Kullanabilir! Bip Vodafone ve Türk Telekom'da Kullanılır Mı? mask
BİP Ücretsiz Mi Turkcell BİP Kimler Kullanabilir! Bip Vodafone ve Türk Telekom'da Kullanılır Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL