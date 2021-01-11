Yasak Elma'da Bugün Akıllara Durgunluk Veren Anlar Yaşanacak! Hasan Ali ve Yıldız Bitiyor, Halit Geri mi Geliyor? Büyük Şok! İşte Yaşanacaklar...
Son zamanların en çok ses getiren yapımlarından birisi olan Yasak Elma, yayınlanan bölümleriyle beraber izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Melisa Doğu ve Can Nergis gibi önemli isimler yer alıyor. Yasak Elma’nın bugün yayınlanacak olan bölümünde Hasan Ali ve Yıldız bitiyor.
FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi, başarılı bir şekilde izleyici kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren dizide yaşanan olaylar, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Şahika, Ender ve Yıldız’ın cezaevine girmesi, tüm dengeleri alt üst etmişti. Bunun yanı sıra yayınlanan fragmanda ortaya çıkan sahneler, seyirci üzerinde şok etkisi yarattı.
Yasak Elma’nın geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde Hasan Ali, Ender ve Şahika’ya çarpıcı bir teklifte bulunmuştu. Bununla beraber cezaevinden çıkmak için her şeyi göze alan Ender, Şahika ve Yıldız’ın geldiği konum, akıllara adeta durgunluk verdi. Yayınlanan fragmanda Hasan Ali ve Yıldız’ın biteceği ortaya çıkarken, Halit karakterinin geri gelecek olması, dengeleri alt üst etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.