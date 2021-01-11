Yasak Elma'da Bugün Akıllara Durgunluk Veren Anlar Yaşanacak! Hasan Ali ve Yıldız Bitiyor, Halit Geri mi Geliyor? Büyük Şok! İşte Yaşanacaklar...

FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi, başarılı bir şekilde izleyici kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren dizide yaşanan olaylar, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Şahika, Ender ve Yıldız’ın cezaevine girmesi, tüm dengeleri alt üst etmişti. Bunun yanı sıra yayınlanan fragmanda ortaya çıkan sahneler, seyirci üzerinde şok etkisi yarattı.

Yasak Elma’nın geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde Hasan Ali, Ender ve Şahika’ya çarpıcı bir teklifte bulunmuştu. Bununla beraber cezaevinden çıkmak için her şeyi göze alan Ender, Şahika ve Yıldız’ın geldiği konum, akıllara adeta durgunluk verdi. Yayınlanan fragmanda Hasan Ali ve Yıldız’ın biteceği ortaya çıkarken, Halit karakterinin geri gelecek olması, dengeleri alt üst etti.