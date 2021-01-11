Yasak Elma Çağatay’ı Berk Oktay’dan flaş paylaşım! Savaşçı dizisinde boşa rol almamış, Robocop gibi!

FOX TV’de yayınlanan Savaşçı dizisi ardından Yasak Elma dizisine transfer olan Berk Oktay, oyunculuk performansı yanında paylaşımları ve yaşadıkları ile magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. 38 yaşındaki yakışıklı oyuncu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ortalığı yıktı geçti! Savaşçı dizisi kondisyonunu koruduğu gözlenen yakışıklı oyuncunun vücudu tam not alırken, hayranları onu “Robocop’a” benzetti!

Son günlerde eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile gündemden düşmeyen oyuncu, Yasak Elma dizisine transferi ile yeniden oyunculuk kariyeri ile ilgili konuşulmaya başlamıştı. Yakışıklı oyuncu dizide “Çağatay” rolü ile giriş yaparak büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, “Dünden öte, yarından eski… Pes etmek yok” notu ile paylaştığı üstsüz fotoğrafında, fit vücudu ile büyük ilgi topladı. Yakışıklı oyuncunun kaslarına tam not veren takipçileri, “Yıktın ortalığı” şeklinde yorum yaparken, Oktay’ı bir dönemlerin sinema kahramanı Robocop’a benzetti.