Fatih Ürek’ten Şok İddia! “Bunca Yıl Çalıştım, Çabalım, Kazandım. En Yakınlarım 20 Milyonumu Aldı!”

Sempatik şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, kendisi ile ilgili samimi itirafları ile gündeme geldi. Katıldığı bir programda bahsettikleri ile herkesi şaşkına çeviren 54 yaşındaki sempatik şarkıcı, en yakınları ile ilgili söyledikleri ile yok artık dedirtti! İnsanın insana bu yapabileceği, hele hele en yakınlarından böyle şeyler gelebileceği akla yatmazken, bahsi geçen rakamlar duyanları şok geçirtti!

Kendisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Fatih Ürek, kadınlara dair ilginç tespitlerini paylaştı. Kadınların kendisini çok sevdiğini açıklayan Ürek, kendisine kadınların hep dua ettiğini belirtti. Kadınlara çok teşekkür eden Ürek, kendisinin de bu ilgiye kayıtsız kalmayarak onlara samimi yaklaştığını belirtti. Yurtdışında kadın hayranı ile ilgili yaşadığı bir anıyı anlatan Fatih Ürek, anısı ile herkesi şaşkına çevirdi. Ürek, “Yurt dışında çok ilginç bir olay başıma geldi. Almanya’da konser verecektim içerisi dolu, çoğu da kadın! Tam sahneye çıkacağım bir kadın geldi resim çekilmek istiyormuş. Kadına ‘gel’ dedim. Bir adım attı, titredi olduğu yere düştü ve öldü. Ben bu olayı hayatım boyunca unutamam. Böyle bir sevgi, böyle bir iletişimim vardı benim.” ifadeleri ile anısını paylaştı.

Tam 20 Milyonunu Almışlar!

Çok para kazandığını ifade eden Fatih Ürek, yılların birikimini nasıl kaybettiğini anlatınca herkes şaşkına döndü. Ürek, “Yıllarca çalıştın, bu kadar parayı ne yaptın derseniz ‘aldı gittiler’ derim. En yakınlarım yaptı bunu bana… Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti.” ifadeleri ile herkesi şaşkına çevirdi.