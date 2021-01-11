Mucize Doktor'da Aşk-ı Memnu Şoku! İzleyenler Büyük Heyecana Hazır Olun! Matmazel Kapıda...
Fox TV’de yayınlanan Mucize Doktor, yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Mucize Doktor ‘a veda eden oyuncuların yanı sıra, yeni bir oyuncunun dizide boy göstereceği ortaya çıktı. Bununla beraber o ismin kim olduğu büyük bir merak konusu oldu.
Fox TV’nin en sevilen dizileri arasında yer alan Mucize Doktor, bünyesinde yaşanan gelişmelerle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal gibi ünlü isimlerin rol aldığı Mucize Doktor dizisinin kadrosuna geçtiğimiz haftalarda Ezgi Asaroğlu dahil olmuştu. Dizide Ezo karakterine hayat veren ünlü oyuncu, diziyi çok farklı bir boyuta taşımıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Mucize Doktor dizisinin kadrosuna dahil olan ve Ezo karakterine hayat veren Ezgi Asaroğlu, izleyici kitlesi tarafından çok sevilmişti. Ali Vefa ile aralarında ki ilişkiden dolayı seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatan Ezo karakteri, tüm dengeleri değiştirmişti. Nazlı’dan ayrıldıktan sonra Ezo’yla çok yakın bir arkadaşlık kuran Ali Vefa ve Ezo arasında ilerleyen bölümlerde ne olacağı ise büyük bir merak konusu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.