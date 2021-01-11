Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses Barışıyor Mu? İbo Show’da Konuk Olacağı Açıklandı! Küslük Bitiyor…
Star TV’de yayınlanan İbo Show, yayın hayatına başlamasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Yıllardır ekranlarda olmayan programın yeniden izleyici ile buluşması, herkese sevinç çığlıkları attırmıştı. Bunun yanı sıra İbo Show’un yayınlanan son bölümünde, İbrahim Tatlıses’in sözleri gündeme bomba gibi düştü. Yıldız Tilbe, İbo Show’a konuk mu olacak?
İbo Show’un yayınlanan son bölümünde konukları, Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur oldu. Programın yeni bölümünde kahkaha dolu anlar yaşandı. Programa konuk olan Cem Yılmaz, A.R.O.G filminin setinde devamlı, “Kop Gel Günahlarından” şarkısını dinlediklerini dile getirdi. Bununla beraber İbo Show, yayınlanan son bölümüyle beraber gündeme bomba gibi düştü.
İbo Show’da Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, “Kop Gel Günahlarından” adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkının söylenmesiyle beraber stüdyoda renkli anlar yaşandı. Zafer Algöz ve Cem Yılmaz şarkıyı söyledikten sonra İbrahim Tatlıses, “Yıldız Tilbe’nin şarkısı bu. Çok güzel bir şarkıdır.” sözlerini dile getirdi. “Kop Gel Günahlarından” adlı şarkının seslendirilmesi, beraberinde birçok konuyu getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.