11 Oca 2021 - 19:39 Güncelleme: 11 Oca 2021 - 20:05
Ünlüleri 2021 kehanetleri şok etti: Demet Özdemir, Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel… Hangi ünlüyü ne bekliyor?
İşte ünlüleri 2021 yılında bekleyen kehanetler…
Ünlüleri 2021 kehanetleri şok etti: Demet Özdemir, Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel… Hangi ünlüyü ne bekliyor?... Ünlüleri şok eden kehanetleri ile dikkatleri üzerine çeken spiritüel danışman Aslı Güder, ünlüleri 2021 yılında ne bekliyor sorusunu yanıtladı. Magazin dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı kehanetler herkesi şaşırttı. İşte ünlüleri 2021 yılında bekleyen kehanetler…
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11 Oca 2021 - 19:39 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.