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- 11 Oca 2021 - 19:39 G: 11 Oca 2021 - 20:05

Ünlüleri 2021 kehanetleri şok etti: Demet Özdemir, Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel… Hangi ünlüyü ne bekliyor?

İşte ünlüleri 2021 yılında bekleyen kehanetler…

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Ünlüleri 2021 kehanetleri şok etti: Demet Özdemir, Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel… Hangi ünlüyü ne bekliyor?... Ünlüleri şok eden kehanetleri ile dikkatleri üzerine çeken spiritüel danışman Aslı Güder, ünlüleri 2021 yılında ne bekliyor sorusunu yanıtladı. Magazin dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı kehanetler herkesi şaşırttı. İşte ünlüleri 2021 yılında bekleyen kehanetler…

11 Oca 2021 - 19:39 - Yaşam

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