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- 11 Oca 2021 - 20:00 G: 11 Oca 2021 - 20:06

İbo Show İle İlgili Flaş Karar! Kimse Beklemiyordu, Birden Gerçekleşti! İkinci 13 Bölüm İçin…

9 yıllık aranın ardından yeniden Star TV ile ekranlara dönüş yapan İbo Show ile ilgili gelen flaş karar! İbrahim Tatlıses’in sunumu ile müziğe izleyicileri doyuran fenomen program ile ilgili Star TV flaş bir karara imza attı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

9 yıllık aranın ardından yeniden Star TV ile ekranlara dönüş yapan İbo Show ile ilgili gelen flaş karar! İbrahim Tatlıses’in sunumu ile müziğe izleyicileri doyuran fenomen program ile ilgili Star TV flaş bir karara imza attı.

Her hafta birbirinden ünlü konuklar ile Cumartesi günleri reytingleri alt üst eden İbo Show, yayınlandığı her bölümle gündem olmayı sürdürüyor. İbrahim Tatlıses’in sunumu ile eski günlerindeki başarıyı yeniden yakalayan fenomen program, olumlu ve olumsuz tepkilerle izleyicilerin dilinden düşmüyor. Program ile ilgili Start TV attığı flaş adımla dikkatleri çekti.

“İbo Show Sözleşmesi Yenilendi”

Star TV tarafından alınan kararla İbo Show’un sözleşmesi yenilendi. İbo Show için 13 bölümlük anlaşma yapıldı. İbo Show 13 bölüm daha Star TV ekranlarında yayınlanmayı sürdürecek.

İbo Show İlk Kez Hangi Yılda Yayınlandı?

9 yıllık aranın ardından yeniden Star TV’de izleyicileri ile buluşan İbo Show, yine beğenilerek izlenmeye ve gündemde kalmaya devam ediyor. İbrahim Tatlıses tarafından ilk kez 19 Kasım 1993 tarihinde ekranlarla buluşan İbo Show, ilk sezon Kanal 6’da yayınlandıktan sonra Star TV, ATV ve Beyaz TV gibi kanallarda yer aldı. 90’lı yıllarda reytingleri alt üst eden program 19 sezon ekranlarda yer almayı başardı ve toplam 647 bölümle seyirci ile buluştu.

11 Oca 2021 - 20:00 - Gündem

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