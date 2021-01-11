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- 11 Oca 2021 - 20:06 G: 11 Oca 2021 - 20:14

Sen Çal Kapımı Figen’i Değişimi İle Olay Oldu! Görenler Gözlerine İnanamadılar, Nereden Nereye Sitare Akbaş! Bu Sen Misin?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, tüm hızı ile yayın hayatına devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı sevilen dizide “Figen” rolüne hayat veren Sitare Akbaş, değişimi ile herkesi şaşırttı. Meğer 32 yaşındaki güzel oyun yıllar önce sevilen bir dizide rol almış!

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, tüm hızı ile yayın hayatına devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı sevilen dizide “Figen” rolüne hayat veren Sitare Akbaş, değişimi ile herkesi şaşırttı. Meğer 32 yaşındaki güzel oyun yıllar önce sevilen bir dizide rol almış!

Her hafta Pazar günü FOX TV’de izleyici ile buluşan Sen Çal Kapımı dizisi, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Yayınlanan her bölümü ile gündeme gelen popüler dizide Figen rolünü canlandıran Sitare Akbaş, oyunculuğu ile dikkatleri çekti. 32 yaşındaki güzel oyuncunun Akasya Durağı’nda “Zeyno” karakterini canlandırdığını öğrenenler ise geçirdiği değişim karşısında resmen şok geçirdi! Değişimi gören, “Nereden, nereye” demekten kendisini alamadı.

Sitare Akbaş Kimdir?

Sen Çal Kapımı dizisinde Figen rolü ile karşımıza çıkan ve başrollerini Zeki Alasya ile Levent Ülgen’in yer aldığı “Akasya Durağı” dizisinde Zeyno rolüne hayat veren Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan güzel oyuncu, kariyerine Akasya Durağı dizisi ile başladı. Fatmagül’ün Suçu Ne, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyım Ezelden, Analar ve Anneler ile İstanbul Sokakları dizilerinde yer alan 32 yaşındaki güzel oyuncu, Sen Çal Kapımı dizisinde Figen rolü ile kariyerine devam etmektedir.

11 Oca 2021 - 20:06 - Gündem

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