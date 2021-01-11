Survivor'da İlk Kez Görülen Büyük İfşa Şoku! Eski Kahin Söyledi, Bu Hafta Adaya Veda Edecek İsim Belli Oldu! Survivor Kariyeri Bitiyor...

Survivor 2021, bu sezonda oldukça farklı bir yapıyla izleyenlerin karşısına çıktı. Aşk-ı Memnu'nun en sevilen karakterleri arasında yer alan ve yakışıklılığıyla o dönemler büyük beğeni toplayan Bülent karakterine hayat veren Batuhan çok fazla beğeni alırken, Gönüllüler tarafında Poyraz ilgilerin odağı oldu. Tüm bunlar bir yana; adaya kimin veda edeceği de belli oldu.

Survivor 2021'nin ilk ada konseyinde adı çıkan Sena'nın eleneceği söylenirken, yeni söylentiler bambaşka çıktı. Bu kez söylentileri ortaya çıkaran kişi; Masterchef'te en başından beri her dediği doğru çıkan "kahin" lakaplı şahıs. Bu yüzden Survivor'da da dediklerinin doğru çıkacağı düşünülüyor. İşte detaylar! Diğer sayfaya geçiniz...