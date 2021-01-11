Survivor'da İlk Kez Görülen Büyük İfşa Şoku! Eski Kahin Söyledi, Bu Hafta Adaya Veda Edecek İsim Belli Oldu! Survivor Kariyeri Bitiyor...
Survivor; Cumartesi günü ekranlara gelen ilk bölümüyle birlikte muhteşem bir ilgi görmüştü. Özellikle Poyraz ve Batuhan; ilgilerin odağı olmakla birlikte Twitter'a bomba gibi düşmüşlerdi. Survivor böyle devam ederken, Masterchef'te kendini gösteren kahin lakaplı bilgi sızdıran kişi şimdi de Survivor'da kendini gösterdi. Bu söylemleriyle birlikte TV8 ekibinden bilgi sızdıran biri olduğu düşünülen kahin, Survivor'da ilk adaya veda edecek ismin kim olduğunu açıkladı.
Survivor 2021, bu sezonda oldukça farklı bir yapıyla izleyenlerin karşısına çıktı. Aşk-ı Memnu'nun en sevilen karakterleri arasında yer alan ve yakışıklılığıyla o dönemler büyük beğeni toplayan Bülent karakterine hayat veren Batuhan çok fazla beğeni alırken, Gönüllüler tarafında Poyraz ilgilerin odağı oldu. Tüm bunlar bir yana; adaya kimin veda edeceği de belli oldu.
Survivor 2021'nin ilk ada konseyinde adı çıkan Sena'nın eleneceği söylenirken, yeni söylentiler bambaşka çıktı. Bu kez söylentileri ortaya çıkaran kişi; Masterchef'te en başından beri her dediği doğru çıkan "kahin" lakaplı şahıs. Bu yüzden Survivor'da da dediklerinin doğru çıkacağı düşünülüyor. İşte detaylar! Diğer sayfaya geçiniz...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.