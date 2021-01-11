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- 11 Oca 2021 - 21:57 G: 11 Oca 2021 - 22:10

Survivor'da Reşat Dersi! Gönüllüler Su Gibi Aktı, Ünlüler Öylece Baktı! "Ne Yapıyorsunuz Reşat Bey?" Irmağa Gider Gibi Atladı...

Survivor 2021, heyecanla devam ediyor. Bugün ekranlara gelen bölümde; Reşat'ın su oyunundaki mücadelesi herkesi heyecanlandı. Türkiye'de "ırmağa gidiyorum" videosuyla tanınan, Survivor tanıtım filminde de "bu sefer ırmağa değil Survivor'a gidiyorum" diyen Reşat, resmen ders verdi! O anlar; izleyenler tarafından Twitter'da "ne yapıyorsunuz Reşat Bey" söylemleriyle anıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor 2021'de nefes kesen bir mücadele var. Takım dengelerini kusursuz bir şekilde kuran Acun Ilıcalı, bu sezonda da herkesi ekranlara kilitleyecek büyük bir adım atmış durumda. Tüm bunlar bir yana, Survivor'ın odak isimleri arasında yer alan Reşat, bugün bu dengeye rağmen öyle bir ders verdi ki; "sporcuyum, şöyleyim, böyleyim" diyip göğüs kabartanlar resmen sınıfa girmiş gibi oldu. Gönüllüler, Reşat sayesinde galibiyetin perdesini araladı. İşte o ders...

Karadeniz uyruklu Reşat, Survivor'ın en sevilen karakterlerinden biri oldu. Samimi hareketlerinin yanı sıra muhteşem performansıyla dikkat çeken Reşat Hacıahmetoğlu; bugün Survivor'da resmen ders verdi. Karadenizli binlerce seveni o esnalarda Twitter'ı resmen inletti. Twitter'da "ne yapıyorsunuz Reşat bey" mesajları ardı ardına sıralandı. Performansıyla göz dolduran Reşat, takımını 8-5 öne taşıyarak kırılma noktasını aştı. Poyraz ve Ayşe de son noktayı koyarak oyunu aldı. Ama ilk nokta Reşat sayesinde koyuldu.

11 Oca 2021 - 21:57 Ankara- Yaşam

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