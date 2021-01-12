Müge Anlı'da Akıl Almaz Olay! Muz Serasında İşlenen Cinayet Akılları Darmaduman Etti! Ali Toprak'a Ne Oldu?

Müge Anlı yayınlanan son bölümünde yeni bir olay gündeme geldi. 44 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan Ali Toprak, Mersin Anamur’da, çalıştığı serada 31 Ağustos 2020’de öldürüldü. Müge Anlı olayı, “Eşi ile birlikte çalışmak için seraya giden Ali Toprak ve eşi Alime Hanım’a, ‘Diğer seraya git oradan bana içecek su getir’ diyor. Eşi gidip diğer seradan içmek için su getiriyor ve geri geldiğinde görüyor ki eşi Ali Toprak’ın başına sert bir cisimle vurulmuş ve öldürülmüş!” şeklinde açıkladı.

Müge Anlı’da gündeme gelen kan dondurucu olay, akıllara durgunluk verdi. Ali Toprak’ın eşi ve 2 kardeşi stüdyoya geldi. Bunun yanı sıra Müge Anlı, ailenin şüphelendiği konuların olduğunu fakat bunların cinayete teşebbüs için yeterli bir sebep olmadığını dile getirdi. Ali Toprak’ın eşi Alime Hanım olay hakkında detaylı bilgi vererek, konu hakkında ki detayları Müge Anlı ve izleyici kitlesi ile paylaştı. Ali Toprak’ı kimin öldürdüğü ise merak konusu oldu.