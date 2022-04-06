- 06 Nis 2022 - 22:35

Sabahları Aç Karnına Limonlu Su İçmek Ne İşe Yarar? Her gün Bir Bardak Limonlu Su İçersem Ne Olur? 1 Ay Boyunca Limonlu Su İçersek Ne Olur?

Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sisteminin en büyük yardımcısı olan limonun bilinen ve bilinmeyen faydaları her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Devam eden koronavirüs pandemisinde bağışıklık sistemini desteklemek için sıkça tüketilen limon, içerdiği C vitamini yanında aynı zamanda tam bir antioksidan!

Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sisteminin en büyük yardımcısı olan limonun bilinen ve bilinmeyen faydaları her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Devam eden koronavirüs pandemisinde bağışıklık sistemini desteklemek için sıkça tüketilen limon, içerdiği C vitamini yanında aynı zamanda tam bir antioksidan! Kilo vermek için 15 günlük limon suyu kürü öneren uzmanlar ise değişiminizle herkesi şaşırtacağınız konusunda oldukça iddialı.

Limon Suyunun Faydaları Nelerdir?

* Bağışıklık sistemini güçlendirerek yakalanan hastalıklarda iyileşmeye yardımcı olur.

* Faranjit ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yollarını etkileyen hastalıkları daha oluşmadan önler.

* Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

* Cildi temizleyerek kırışıklıkları ve cilt lekelerini azaltmaya destek olur.

* Böbrek taşı sebepli ağrıyı hafifletir ve yeni taş oluşum riskini azaltır.

* Kandaki oksijen seviyesini dengeler.

* Karaciğerde bulunan enzimleri harekete geçirir.

* Ağız içi yaraları iyileştirir.

* Strese ve depresyona karşı iyi gelir.

* Vücudun iltihabı atmasına yardımcı olur.

* Bağırsak sorunlarının önüne geçer.

* Adet sancısını hafifletir.

* Zayıflamaya yardımcı olur.

Limonlu Su Ne Zaman Tüketilmelidir?

Limonlu suyun tüketimi için uzmanlar sabahlara işaret ediyor. Her sabah aç karna bir bardak tüketilmesi tavsiye edilen limon suyunun yukarıda sayılan çok sayıda rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. Günün farklı saatlerinde limon suyu içmenin ise herhangi bir mahsuru bulunmuyor.

Türkiye toplumun inanılmaz değer verdiği ürünlerden biri olan çay, Karadeniz’in çok az bir bölümünde yetişmesine rağmen günün her saati tüketilmesiyle ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında yer geliyor.

Tiryakilik kavramını ortaya çıkarmış olan çay, demleme şeklinden kıvamına kadar pek çok konuda vatandaşların ilgisini çeken bir içecek olmasıyla da sürekli olarak bilgi sahibi olunması gereken bir konu haline dönüşmüş bulunuyor. Şimdilerde limonlu çay ile gündeme gelen çayın bakın limon eklenince vücuda ne gibi faydaları bulunuyor!

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06 Nis 2022 - 22:35 - Yaşam

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