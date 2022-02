Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Şub 2022 - 23:52

Sabahları aç karnına limonlu su içmek ne işe yarar? Her gün limonlu su içersem ne olur? 1 ay boyunca limonlu su içersek ne olur?

Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sisteminin en büyük yardımcısı olan limonun bilinen ve bilinmeyen faydaları her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Devam eden koronavirüs pandemisinde bağışıklık sistemini desteklemek için sıkça tüketilen limon, içerdiği C vitamini yanında aynı zamanda tam bir antioksidan!