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- 12 Oca 2021 - 18:20 G: 12 Oca 2021 - 18:29

Tuğba Ekinci İbo Show’a Katılmaya Hazırlanıyor: Yıllar Öncesi Seksi Kırmızı Elbisesini İbo Show İçin Yeniden Diktirdi!

Tuğba Ekinci ise resmen TBT’lik paylaşımı ile İbo Show’a özel elbisesini sosyal medyadan paylaşırken, akıllara yıllar önce kurgu olduğu ifade edilen İbo – Ekinci polemiği geldi.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Şarkıcı Tuğba Ekinci yaptığı paylaşımla yine olay oldu! 43 yaşındaki güzel şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı, “Yakında sürpriz” açıklamalı paylaşımda, kırmızı seksi bir elbise paylaştı. İkinci bir paylaşımla elbiseye açıklık getiren Ekinci, “Bu elbiseyi hatırlayanlar var mı? Tekrar yeniden aynısı yapıldı. O bizim büyüğümüz, abimiz. O bize her zaman destek oldu. O zamanlar öyle eğlencesine.” ifadeleri ile elbiseyi yıllar önce İbo Show’da giydiğini hatırlattı.

9 yıllık aranın ardından ekranlara Start TV ekranlarında yeniden dönen İbo Show, yayınlanan her bölümü ile olay olmaya devam ediyor. Ağırladığı birbirinden renkli konuklar ile magazin dünyasında gündem olmayı başaran fenomen Show programı, İbrahim Tatlıses sunumunda sürüyor. Tuğba Ekinci ise resmen TBT’lik paylaşımı ile İbo Show’a özel elbisesini sosyal medyadan paylaşırken, akıllara yıllar önce kurgu olduğu ifade edilen İbo – Ekinci polemiği geldi.

“Zorla Numaranı Vermeye Kalktın!”

Yıllar önce Tuğba Ekinci İbo Show’a katılmış, elbisesi kadar İbrahim Tatlıses ile girdiği polemikle de gündem olmuştu. İbrahim Tatlıses’in kendisine, “Dünyada kadın kalmasa senin suratına bakar mıyım?” demesi ile başlayan polemiğe Ekinci, “Zorla numaranı vermeye kalktın, orada çalıştığım müdüre de. Sonra kovuldum, o numarayı almadım diye.” şeklinde cevap vererek gündem olmuştu. Yıllar sonra Ekinci, bahsi geçen polemiğin kurgu olduğunu ifade etmişti.

12 Oca 2021 - 18:20 - Magazin

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