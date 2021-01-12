Sefirin Kızı İzleyicisi Büyük Şokta! Gediz ve Nare Resmen Evlendi, Altındaki Yatan Sebep ise İzleyenleri Şoka Uğrattı! Sancar...
Star TV’nin fenomen dizisi Sefirin Kızı, yayınlanan son bölümüyle beraber izleyici kitlesinin yüreklerini dağladı. Dizinin kadrosunda yer alan Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Cemre Öktem ve Beren Gençalp, başarılı performanslarıyla geceye adeta damga vurdu. Bunun yanı sıra Gediz ve Nare’nin evlenmesi akıllara durgunluk verirken, altında yatan sebep ise herkesi büyük bir şoka soktu.
Sefirin Kızı’nın son bölümü, izleyici kitlesini adeta ekranlara kilitledi. Dizide yaşanan olayların ardından Sancar, her ne pahasına olursa olsun kaçmak yerine kalmayı tercih etti ve kimsenin suçu olmadığı halde bedel ödemesine izin vermedi. Bununla beraber Sancar’ı ele veren kişinin kim olduğunu fark eden Nare, öyle bir durumun içerisine sürüklendi ki ne yapacağını bilemedi.
Akın’ın cesedinin bulunmasının ardından miras konusunun yeniden boy göstermesi, Nare’yi hiç olmayacak sıkıntıların içerisine sürükledi ve babasıyla yeniden karşı karşıya gelmesine neden oldu. Bunun yanı sıra Güven’in hain planları, bununla da kalmadı ve ortalığı karman çorman etti. Konakta yaşanan olayların ardından Halise Efe’nin sağlık sorunu, tüm aileyi endişenin içerisine sürükledi. Nare ise sonucu her ne olursa olsun, Sancar’ın içeriden çıkması için elinden geleni yapması gerektiğini fark etti.
12 Oca 2021 - 18:23 Ankara- Dizi Fragmanları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.