Tüm Öğrencilerin Dikkatine! Üniversiteler İkinci Dönem Açılacak Mı? İşte YÖK’ten Son Dakika Açıklaması!

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının belirgin olarak etkilerini göstermeye başlaması ile beraber vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandığı görüldü. Vaka sayılarının azalması ile beraber üniversitelerin ikinci dönem yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

Mustafa Necmi İlhan: Üniversiteler Kendi Altyapılarına Uygun Eğitim Kararı Alabilirler



Üniversitelerde ikinci dönem yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği ile ilgili bir açıklama da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yapıldı. Prof. Dr. İlhan, ikinci dönem üniversitelerin yüz yüze eğitim kararlarını kendi altyapılarına uygun şekilde özerk olarak vereceklerini belirtti.

