Sefirin Kızı Gediz’i yeni yıla yeni aşka yelken açtı! Dedikoduya mahal yok dedi ve Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını paylaştı!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı’nda Gediz rolüne hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, yeni yıla yeni aşkı ile giriş yaptı! Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile aşkını ilan eden 33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, dedikoduya mahal vermeden cesurca sevgilisi ile pozunu paylaştı.

Instagram hesabından yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş fotoğrafını paylaşan yakışıklı oyuncu, 2.2 milyon takipçisine aşkını ilan etti. Ünlü ismin sevgilisi ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Yakışıklı oyuncunun menajeri Gamze Okutan ile birlikte olduğu öğrenilirken, çiftin verdiği pozdaki mutluluk görülmeye değer!

Uraz Kaygılaroğlu Kimdir?

Sefirin Kızı dizisinde Gediz rolüne hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan 33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. 2014 – 2019 yılları arasında Melis İşiten ile evli olan ve evliliğinden Ada Kaygılaroğlu isimli bir çocuğu bulunan yakışıklı oyuncu, sinema filmi ve televizyon dizilerinde çok sayıda rol aldı. Pis Yedili dizisi ile ünlenen yakışıklı oyuncu, Klavye Delikanlıları dizisindeki rolü ile oldukça beğeni toplamayı başardı. 2019 yılında eşi Melis İşiten’den boşanan Kaygılaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımı ile dikkat çekerken, bazı takipçilerinin ise fotoğrafla birlikte kafa karışıklığı halen geçmedi.