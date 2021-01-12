Sefirin Kızı Dizisinden Engin Akyürek Ayrılıyor Mu? O Sahne Yürekleri Burktu! Nare’nin Sonu Ne Olacak?

Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan son bölümünde cezaevinde bıçaklanan Sancar, herkesi büyük bir tedirginliğin içerisine sürükledi. Sancar’ın içeriden çıkması gerektiğinin farkına varan Nare ise sonunun ne olacağını düşünmeden elinden geleni yapmaya başladı. Nare’nin Yahya’ya söyledikleri ise akılları hallaç pamuğuna çevirdi.

Star TV’de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin başrollerine hayat veren Engin Akyürek ve Neslihan Atagül, son bölümde ki başarılı performanslarıyla beraber izleyici kitlesini adeta ekranlara kilitledi. Dizide yaşanan olaylara bir anlam veremeyen seyirci, Sancar’ın kurtulması için Nare’nin kendi hayatını ortaya koyduğunu düşünmeye başladı. Nare’nin babasının Nare’ye attığı mesaj ise akıllara durgunluk verdi.