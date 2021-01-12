KPSS 70 Puan Alan Herkesin Dikkatine! Devlet Memuru Olmak İçin Şartlar Ortaya Çıktı! O Kurum Personel Alımını Duyurdu!

KPSS puanına göre yapılacak alımlarda hangi illerde kadro açığı olduğu ve başvuru şartlarının neler olduğu ise merak edildi. Başvuru yapmak isteyen adayların taşıması gereken şartlar ve kadroların dağılımı da ilanla beraber paylaşıldı.

CTE Başvuruları İçin Hangi Şartlar Aranıyor



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı için hangi şartları aradığını da paylaştı. CTE 160 kişilik kontenjanı olan ceza infaz kurumu katibi başvurusu yapacak adaylardan bazı şartları sağlamalarını bekliyor.

