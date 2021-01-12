Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Oca 2021 - 19:01 G: 12 Oca 2021 - 19:35

KPSS 70 Puan Alan Herkesin Dikkatine! Devlet Memuru Olmak İçin Şartlar Ortaya Çıktı! O Kurum Personel Alımını Duyurdu!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ceza infaz kurumu katipliği için personel alım ilanını yayınladı. 160 kişilik ceza infaz kurumu katibi alımı yapılacağı açıklandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

KPSS puanına göre yapılacak alımlarda hangi illerde kadro açığı olduğu ve başvuru şartlarının neler olduğu ise merak edildi. Başvuru yapmak isteyen adayların taşıması gereken şartlar ve kadroların dağılımı da ilanla beraber paylaşıldı.

CTE Başvuruları İçin Hangi Şartlar Aranıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı için hangi şartları aradığını da paylaştı. CTE 160 kişilik kontenjanı olan ceza infaz kurumu katibi başvurusu yapacak adaylardan bazı şartları sağlamalarını bekliyor.

12 Oca 2021 - 19:01 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sefirin Kızı Dizisinden Engin Akyürek Ayrılıyor Mu? O Sahne Yürekleri Burktu! Nare’nin Sonu Ne Olacak? mask
Sefirin Kızı Dizisinden Engin Akyürek Ayrılıyor Mu? O Sahne Yürekleri Burktu! Nare’nin Sonu Ne Olacak?
KPSS 70 Puan Alan Herkesin Dikkatine! Devlet Memuru Olmak İçin Şartlar Ortaya Çıktı! O Kurum Personel Alımını Duyurdu! mask
KPSS 70 Puan Alan Herkesin Dikkatine! Devlet Memuru Olmak İçin Şartlar Ortaya Çıktı! O Kurum Personel Alımını Duyurdu!
Sefirin Kızı Gediz’i yeni yıla yeni aşka yelken açtı! Dedikoduya mahal yok dedi ve Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını paylaştı! mask
Sefirin Kızı Gediz’i yeni yıla yeni aşka yelken açtı! Dedikoduya mahal yok dedi ve Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını paylaştı!
Tüm Öğrencilerin Dikkatine! Üniversiteler İkinci Dönem Açılacak Mı? İşte YÖK’ten Son Dakika Açıklaması! mask
Tüm Öğrencilerin Dikkatine! Üniversiteler İkinci Dönem Açılacak Mı? İşte YÖK’ten Son Dakika Açıklaması!
Sefirin Kızı İzleyicisi Büyük Şokta! Gediz ve Nare Resmen Evlendi, Altındaki Yatan Sebep ise İzleyenleri Şoka Uğrattı! Sancar... mask
Sefirin Kızı İzleyicisi Büyük Şokta! Gediz ve Nare Resmen Evlendi, Altındaki Yatan Sebep ise İzleyenleri Şoka Uğrattı! Sancar...
Tuğba Ekinci İbo Show’a Katılmaya Hazırlanıyor: Yıllar Öncesi Seksi Kırmızı Elbisesini İbo Show İçin Yeniden Diktirdi! mask
Tuğba Ekinci İbo Show’a Katılmaya Hazırlanıyor: Yıllar Öncesi Seksi Kırmızı Elbisesini İbo Show İçin Yeniden Diktirdi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL