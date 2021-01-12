KPSS 70 Puan Alan Herkesin Dikkatine! Devlet Memuru Olmak İçin Şartlar Ortaya Çıktı! O Kurum Personel Alımını Duyurdu!
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ceza infaz kurumu katipliği için personel alım ilanını yayınladı. 160 kişilik ceza infaz kurumu katibi alımı yapılacağı açıklandı.
KPSS puanına göre yapılacak alımlarda hangi illerde kadro açığı olduğu ve başvuru şartlarının neler olduğu ise merak edildi. Başvuru yapmak isteyen adayların taşıması gereken şartlar ve kadroların dağılımı da ilanla beraber paylaşıldı.
CTE Başvuruları İçin Hangi Şartlar Aranıyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı için hangi şartları aradığını da paylaştı. CTE 160 kişilik kontenjanı olan ceza infaz kurumu katibi başvurusu yapacak adaylardan bazı şartları sağlamalarını bekliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.