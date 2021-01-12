Survivor Cemal Stratejisini Konuşturdu! O Hamle İki Değil Tek Sayı Kaybetmelerine Neden Oldu! "Çok Zeki Adam!"

TV8 ekranlarında yayınlanana Survivor 2021 sezonu, yayın hayatına başlamasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacılar arasında ki rekabeti gören izleyici kitlesi bu sezonun çok eğlenceli geçeceğini dile getirdi. Survivor’ın başarılı yarışmacıları arasında yer alan Cemal Hünal’ın pratik zekası, herkesi kendisine hayran bıraktırdı. Yaşanan o sahnelerin ardından herkes Cemal Hünal’ın stratejisi hakkında konuşmaya başladı.

Ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal, Survivor’ın son bölümünde geceye adeta damga vurdu. Uzun süredir gündemde olan Survivor Cemal’in diskalifiye edileceği iddialarının yanı sıra ortaya attığı fikir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Binlerce kişi Cemal Hünal’ın stratejisi hakkında değerlendirme yaparak, bu fikrin çok mantıklı olduğunu ve daha önce neden kimsenin böyle bir strateji geliştirmediğini dile getirdi.