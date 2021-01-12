Aleyna Tilki’nin kelepçeli pozları olay oldu! Fotoğrafları gören annesi ise perişan oldu! İçim gitti kızım, ağlarım…
Sosyal medya hesabından paylaştığı elleri kelepçeli fotoğrafı ise kısa sürede milyonlarca beğeni alan Tilki’nin paylaşımına beğeni yağdı!
Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayınlanan “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde Cemal Can Canseven ile başrolü paylaşan Aleyna Tilki, son paylaşımı ile sosyal medyada olay oldu! 20 yaşındaki güzel şarkıcı dizi çekimleri için geçtiği kameralar karşısına geçti ve senaryo içi hünerlerini göstermeye başladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı elleri kelepçeli fotoğrafı ise kısa sürede milyonlarca beğeni alan Tilki’nin paylaşımına beğeni yağdı!
Aleyna Tilki dizi setinden yaptığı paylaşımda elleri kelepçeli ve polis arabasının hemen yanında verdiği pozlar ile büyük beğeni aldı. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağarken, Tilki’nin güzelliği takipçilerinden tam puan almayı başardı. Aleyna Tilki’nin annesi ise fotoğrafa yorum yapmayı ihmal etmedi. Tilki’nin annesi Havva Öztel yaptığı yorumda, “Ay rolde bile içim kötü gitti kızım ağlarım ki ben.” ifadelerini kullandı.
İşte Bu Benim Masalım Dizisi Konusu Ne?
Exxen dijital platformunda izleyici ile buluşan İşte Bu Benim Masalım, Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrolünde fırtına gibi bir giriş yaptı. Dizide 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi konu alındı.
İşte Bu Benim Masalım Dizisi Oyuncuları Kimlerdir?
Aleyna Tilki
Cemal Can Canseven
Hasan Denizyaran
Merve Sevin
Göksun Büyükkahraman
Ayça Tilki
Zeynep Kankonde
Kamil Güler
Nevra Serezli
Yusuf Ege Gönülal
12 Oca 2021 - 19:46 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.