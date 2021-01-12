Müge Anlı’da büyük şok: Zeynep Güngör’ün katili itiraf etti! Zeynep’i kalbinden bıçaklamış ve Çatalca Ormanına atmış!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Zeynep Güngör cinayeti ile ilgili yaşanan flaş gelişme herkesi şaşkına çevirdi! Hatırlanacağı üzere 34 yaşındaki Zeynep Güngör öldürülmüş ve cesedi Çatalca Ormanı’na atılmıştı. 15 Eylül 2019 tarihinden bu yana kayıp olan 4 çocuk annesi Zeynep Güngör ise yakınları tarafından her yerde aranıyordu. Aile, Müge Anlı’dan yardım istemiş ve 47 yaşındaki Anlı da olaya el atarak Zeynep Güngör’ü her yerde aramaya başlamıştı.

Cinayete kurban giden Zeynep Güngör ise en son sevgilisi E.B. ile görüşmüş ve genç kadının ablaları, Müge Anlı’ya katılarak bildiklerini aktarmışlardı. Müge Anlı ise yaptığı araştırılmalarla genç kadının öldürüldükten sonra Çatalca Ormanı’na atıldığını tespit etti. Bugün gelen son dakika cinayet itirafı ise 15 Eylül 2019’dan bu yana kayıp olan Zeynep Güngör’ün katil zanlısını ortaya çıkardı!

Şok Eden Cinayet İtirafı!

Canlı yayında yaptığı açıklama ardından gözaltına alınan E.B. İstanbul Emniyeti’ne götürülmüştü. Zanlının emniyette devam eden ifadesinde cinayeti itiraf ettiği duyuruldu. Katil zanlısı E.B’nin Zeynep Güngör cinayetini itiraf ederken, “Zeynep Güngör ile o gün birlikteydik. Tartıştık. Zeynep Güngör, arabadaki bıçakla intihar etmek istedi. Ona müdahale ettim. Ancak bir kaza oldu. Kalbinden bıçaklandı. Ben de öldüğünü anlayınca Çatalca’da arabadan attım.” dediği öğrenildi.