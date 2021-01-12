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- 12 Oca 2021 - 22:17 G: 12 Oca 2021 - 22:32

Sadakatsiz Dizisinde Asya Yem Olarak Kullanılıyor Fakat Haberi Yok! Dizi İzleyenleri Büyük Kaosa Hazır Olsun! Hikaye Yeniden Değişecek…

Ekranlara iddialı bir giriş yapan ve ilk bölümden seyirciyi etkisi altına alan Sadakatsiz dizisinin fragmanı yayınlandı. Her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaratan dizinin yayınlanan fragmanı ise seyircinin yeniden heyecanlanmasına neden oldu. Çok beğenilerek izlenen diziler arasında yerini alan Sadakatsiz dizisinin Çarşamba günü ekranlara gelecek olan bölümüne ait fragmanı yayınlandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrolünde oynadığı Sadakatsiz dizisinde ipler artık çok gergin. Asya ve Tugay arasındaki gelişmeler ise hızla devam ediyor. Birbirlerine olan yakınlaşmaları seyircinin her ne kadar kafasını karıştırsa da dizinin son fragmanıyla birlikte izleyenlerin kafasındaki soru işaretleri azaldı.

Tugay ile yakınlaşmaya başlayan Asya’nın durumu ise ortaya çıktı. Bir çıkmazın içinde olan Asya birde Tugay tarafından oyuna getiriliyor. Volkan ise Selçuk’la birlikte bir tartışma içerisinde. Kendisi her ne kadar bunun için öfke ve nefret dese de Selçuk hiçte öyle demiyor. Asya’ya hala deli gibi aşık olduğunu fakat kendisinin nefret olarak algıladığını Volkan’a söyleyen Selçuk Volkan’dan sert bir darbe yiyor.

12 Oca 2021 - 22:17 Ankara- Dizi Haberleri

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