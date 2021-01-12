Survivor Yarışmasında Görülmemiş Laf Kavgası! Ünlüler Gönüllülere Öyle Bir Laf Attı Ki, Tokat Etkisi Yarattı! “Boşuna Uğraşma Sattılar Seni!”

Sevilerek izlenen yarışmanın gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak gibi isimler yarışmaya heyecan katıyor. Ünlüler takımında yer alan Meryem Kasap, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal gibi isimler ise hayallerine kavuşmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

Her sezon olduğu gibi bu sezonda daha ilk bölümlerden ekranlara seyircisini kilitleyen bu akşam yayınlanan bölümünde ise ödül oyunu oynayan yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Yaşanan gergin anlar ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yorumlandı.