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- 12 Oca 2021 - 22:49 G: 12 Oca 2021 - 23:07

Survivor Yarışmasında Görülmemiş Laf Kavgası! Ünlüler Gönüllülere Öyle Bir Laf Attı Ki, Tokat Etkisi Yarattı! “Boşuna Uğraşma Sattılar Seni!”

İzleyenleri her sezon olduğu gibi bu sezonda ekranlara kilitleyen yarışmalar arasında yerini alan Survivor 2021 Acun Ilıcalı’nın sunumuyla devam ediyor. Nefes kesen ünlüler ve gönüllüler takımıyla birbirinden zor parkurlarda birinci olmak için çaba gösteren yarışmacılar ise büyük tartışmalar yaşayabiliyor. Bugün ekranlara gelen bölümde ise ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında gerginlik boy gösterdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilerek izlenen yarışmanın gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak gibi isimler yarışmaya heyecan katıyor. Ünlüler takımında yer alan Meryem Kasap, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal gibi isimler ise hayallerine kavuşmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

Her sezon olduğu gibi bu sezonda daha ilk bölümlerden ekranlara seyircisini kilitleyen bu akşam yayınlanan bölümünde ise ödül oyunu oynayan yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Yaşanan gergin anlar ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yorumlandı.

12 Oca 2021 - 22:49 Ankara- Survivor 2021

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