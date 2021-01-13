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- 13 Oca 2021 - 09:20 G: 13 Oca 2021 - 09:41

ASKİ Ankara Su Kesintileri 13 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile beraber sıklaşan iyileştirme çalışmaları esnasında Ankara’da planlı su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından gerçekleştirilen planlı su kesintilerinden etkilenecek semtler ve su kesintilerinin yaşanacağı saatler ise başkentli vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

13 Ocak Ankara'da Su Kesintisi Yaşayacak İlçeler İçin Tıklayınız!

ASKİ her sene düzenli olarak su sistemlerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Arıza olan su borularının ve altyapının onarımı ve sistemlerin genel kontrolünün sağlandığı çalışmalar Ankara’da bu sene yaşanan susuz kalma tehlikesi sebebi ile daha sık yapılmaya başlandı. Hem kuraklık tehlikesi hem de Covid-19 salgınından kaynaklı su kullanımının arttığı bugünlerde bakım ve onarım çalışmaları hemen hemen hergün yapılmaya başlandı. Başkentli vatandaşlar ise su kesintilerinden etkilenecek mahalleleri ve kesinti yaşanacak saatleri araştırmaya devam ediyor.

13 Ocak Ankara’nın Hangi Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacak?

Başkentli vatandaşlar hergün olduğu gibi bugün de Ankara’da yaşanacak su kesintilerinden etkilenecek mahalleleri araştırıyor. Düzenli olarak yapılan bakım çalışmalarının bugün hangi semtlerde yapılacağı ve su kesintilerinden hangi bölgelerin etkileneceği merak konusu oluyor.

13 Oca 2021 - 09:20 Ankara- Yaşam

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