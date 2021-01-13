Doya Doya Moda 13 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 132. Bölüm kim elendi,  gününün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 13 Ocak 2021 Full İzle! >>> TIKLAYINIZ

TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda, yine farklı tarzların çarpıştığı yeni bölümü ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in jüri olduğu yarışma programı saatler 12.45’i gösterdiğinde yeni bölümü ile izleyici ile buluşarak soluksuz izlenen yeni bölümüyle büyük beğeni toplamaya geliyor. Yeni konsepti ile yayına başlayacak sevilen programın bugünkü bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Doya Doya Moda dünkü programda yarışmacılardan “Fanlarıyla Buluşma” konseptine uygun giyinmeleri istendi. Kadın yarışmacılara bu bölümde erkek yarışmacılar da eşlik ederken, alışveriş için iki buçuk saat verildi.

12 Ocak 2021 Doya Doya Moda Puan Durumunda Son Durum

Birben 18 puan

Ceren 18 puan

Erhan 17 puan

Ahmet 16 puan

Bahar 15 puan

Batıcan 14 puan

Emre 14 puan

Mehmet 13 puan

Rabia 13 puan

Furkan 13 puan

Ufuk 10 puan

Ayşegül 8 puan

Özde 8 puan

Serap 5 puan

12 Ocak 2021 Doya Doya Moda Günün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda dünkü bölümün birincileri 18’er puanla Birben ve Ceren oldu.

Doya Doya Moda’da geçtiğimiz hafta elenen isim Gülnaz oldu.

Doya Doya Moda 2. Sezon 132. Bölümü sizlerle.

Doya Doya Moda 130. Bölümünü İzlemek İçin Tıklayın!: https://youtu.be/-uOds-Sn_G0

Doya Doya Moda’ya Abone Olmak İçin Tıklayın!: https://bit.ly/38h23dL



TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen moda programı Doya Doya Moda her bölüm nefes kesiyor! İşte Doya Doya Moda’nın 08 Ocak tarihli 130. Bölümü.



Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez!



? ? ? DAHA FAZLA DOYA DOYA MODA ?

Bahar'dan Jüriyi Hayran Bırakan Kombin: https://youtu.be/uw4gcz0Xrjg

Rabia'dan Dolu Dolu "Roman Şıklığı": https://youtu.be/qDsEMtFzPSc

Haftanın Finalinde Büyük Sürpriz : https://youtu.be/Dr3AUyuKycg

Gülşah Saraçoğlu Bahar'a Hayran Kaldı: https://youtu.be/157K8qQQWIM

Bahar Candan'a Sürpriz Talip: https://youtu.be/LybNM3yhTd8



? SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ ?

Instagram : https://www.instagram.com/doyadoyamoda/

Twitter : https://twitter.com/DoyaDoyaModaTV8

Web Site : https://www.tv8.com.tr/doya-doya-moda/



#DoyaDoyaModa #TV8