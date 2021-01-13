Doya Doya Moda 13 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 132. Bölüm kim elendi, gününün birincisi kim oldu?
Yeni konsepti ile yayına başlayacak sevilen programın bugünkü bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.
Doya Doya Moda 13 Ocak 2021 Full İzle! >>> TIKLAYINIZ
TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda, yine farklı tarzların çarpıştığı yeni bölümü ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in jüri olduğu yarışma programı saatler 12.45’i gösterdiğinde yeni bölümü ile izleyici ile buluşarak soluksuz izlenen yeni bölümüyle büyük beğeni toplamaya geliyor. Yeni konsepti ile yayına başlayacak sevilen programın bugünkü bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.
Doya Doya Moda Dünkü Bölümde Neler Oldu?
Doya Doya Moda dünkü programda yarışmacılardan “Fanlarıyla Buluşma” konseptine uygun giyinmeleri istendi. Kadın yarışmacılara bu bölümde erkek yarışmacılar da eşlik ederken, alışveriş için iki buçuk saat verildi.
12 Ocak 2021 Doya Doya Moda Puan Durumunda Son Durum
Birben 18 puan
Ceren 18 puan
Erhan 17 puan
Ahmet 16 puan
Bahar 15 puan
Batıcan 14 puan
Emre 14 puan
Mehmet 13 puan
Rabia 13 puan
Furkan 13 puan
Ufuk 10 puan
Ayşegül 8 puan
Özde 8 puan
Serap 5 puan
12 Ocak 2021 Doya Doya Moda Günün Birincisi Kim Oldu?
Doya Doya Moda dünkü bölümün birincileri 18’er puanla Birben ve Ceren oldu.
Doya Doya Moda Kim Elendi?
Doya Doya Moda’da geçtiğimiz hafta elenen isim Gülnaz oldu.
Doya Doya Moda 2. Sezon 132. Bölümü sizlerle.
Doya Doya Moda 130. Bölümünü İzlemek İçin Tıklayın!: https://youtu.be/-uOds-Sn_G0
Doya Doya Moda’ya Abone Olmak İçin Tıklayın!: https://bit.ly/38h23dL
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen moda programı Doya Doya Moda her bölüm nefes kesiyor! İşte Doya Doya Moda’nın 08 Ocak tarihli 130. Bölümü.
Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez!
? ? ? DAHA FAZLA DOYA DOYA MODA ?
Bahar'dan Jüriyi Hayran Bırakan Kombin: https://youtu.be/uw4gcz0Xrjg
Rabia'dan Dolu Dolu "Roman Şıklığı": https://youtu.be/qDsEMtFzPSc
Haftanın Finalinde Büyük Sürpriz : https://youtu.be/Dr3AUyuKycg
Gülşah Saraçoğlu Bahar'a Hayran Kaldı: https://youtu.be/157K8qQQWIM
Bahar Candan'a Sürpriz Talip: https://youtu.be/LybNM3yhTd8
? SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ ?
Instagram : https://www.instagram.com/doyadoyamoda/
Twitter : https://twitter.com/DoyaDoyaModaTV8
Web Site : https://www.tv8.com.tr/doya-doya-moda/
#DoyaDoyaModa #TV8
13 Oca 2021 - 09:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.