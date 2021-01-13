Baraj Dizisinde Büyük Komplo! Nazım, Bahar'ı İntikamı İçin Aldattı! Nehir Öyle Bir Plan Yaptı ki Anlatılamaz! Yeni Bölümden Şaşırtan Gerçekler Paylaşıldı...
Baraj dizisinin yeni bölümü, izleyici kitlesinin aklını allak bullak etti. FOX TV’nin başarılı yapımlarından birisi olan Baraj dizisinde ki büyük komplo ortaya çıktı. Nazım’ın Bahar’ı intikam için aldattığı ortaya çıkınca, Nehir’in planları akıllara durgunluk verdi. Yeni bölümde şaşırtan gerçeklerin paylaşılması, izleyici kitlesi üzerinde şok etkisi yarattı.
Baraj dizisi yayınlanan son bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Burak Yörük, Sait Genay, Tuna Orhan, Biran Damla Yılmaz ve Feyyaz Duman ünlü isimler, hayat verdiği karakterlerle beraber geceye adeta damga vurdu. Nazım’ın Bahar’ı intikamı için aldattığının ortaya çıkmasının ardından alt üst olan dengeler, Nehir’in planıyla beraber adeta yerle bir oldu. Herkes Nehir’in planının ne olduğunu merak etmeye başladı.
Nazım’la konuşmak için onun evine giden Nehir, Nazım’ın tavırları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Nazım’ın sözleri izleyici kitlesinin aklını allak bullak ederken, Nehir’in hain planı tüm dengeleri değiştirdi. Bu hamlelerin ardından Nazım ve Nehir’in sonunun ne olacağı merak edilmeye başladı. Bunun yanı sıra Nazım, dile getirdiği sözlerle beraber Nehir’i büyük bir hayal kırıklığının içerisine sürükledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.