Masumlar Apartmanı'nda Büyük Deprem Başladı! Önce Safiye'nin Annesi Sonra Naci... Ayrılıklar Başladı mı? Yaprak Dökümü Karşısında İzleyenler Büyük Tepki Gösterdi!

Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan son bölümünde yaşanan yaprak dökümü, izleyicinin yüreklerini dağladı. Gülben’in planını yutan Safiye, yukarı çıkarak karşısında Naci’yi görünce büyük bir şok yaşadı. Bu konuşmaların ardından Safiye’nin annesinin boy göstermesi, Safiye’nin tüm düşüncelerini değiştirdi. Safiye oradan ayrılmak istese de Naci, buna izin vermedi.

Her zaman ki gibi en önemli sahnelerde Safiye’nin annesinin ortaya çıkması, Safiye’nin tüm düşüncelerini değiştirmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde Safiye’nin Naci’ye karşı tavırları izleyici kitlesini zıvanadan çıkarttı. Herkes artık Safiye’nin annesinin ortada görünmemesi gerektiğini dile getirerek, Naci’nin yaşadığı zor anlar karşısına büyük bir şok yaşadı. Yoksa Naci…