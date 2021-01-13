Masumlar Apartmanı'nda Büyük Deprem Başladı! Önce Safiye'nin Annesi Sonra Naci... Ayrılıklar Başladı mı? Yaprak Dökümü Karşısında İzleyenler Büyük Tepki Gösterdi!
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, yayınlanan son bölümüyle beraber seyirciyi adeta ekranlara kilitledi. Binlerce kişi o sahneler karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Önce Safiye’nin annesi sonra Naci… Bu sahnelerle beraber dizinin izleyici kitlesi ayrılıkların yakın olduğunu dile getirdi.
Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan son bölümünde yaşanan yaprak dökümü, izleyicinin yüreklerini dağladı. Gülben’in planını yutan Safiye, yukarı çıkarak karşısında Naci’yi görünce büyük bir şok yaşadı. Bu konuşmaların ardından Safiye’nin annesinin boy göstermesi, Safiye’nin tüm düşüncelerini değiştirdi. Safiye oradan ayrılmak istese de Naci, buna izin vermedi.
Her zaman ki gibi en önemli sahnelerde Safiye’nin annesinin ortaya çıkması, Safiye’nin tüm düşüncelerini değiştirmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde Safiye’nin Naci’ye karşı tavırları izleyici kitlesini zıvanadan çıkarttı. Herkes artık Safiye’nin annesinin ortada görünmemesi gerektiğini dile getirerek, Naci’nin yaşadığı zor anlar karşısına büyük bir şok yaşadı. Yoksa Naci…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.