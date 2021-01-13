Çocuklar Duymasın'ın Ünlü Oyuncusunun Evlilik Hayatı da Oyunculuk Hayatı da Bitti! Çoğu Kişi Onunla Büyümüştü... Duygu Bu Sefer Ağlattı!

Türk televizyonun tarihinin en sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Çocuklar Duymasın ekibinin Duygu’su Hayal Kahraman Özalp, hayranların şoke eden kararla gündeme geldi! 35 yaşındaki eski oyuncu, uğruna televizyon dünyasını feda ettiği Murat Kahraman Özal ile olan 11 yıllık evliliğini bitirdi. Boşanmanın anlaşmalı olarak gerçekleştiği ifade edilirken, eski çift nafakada da uzlaşıya vardı.

Özalp – Özal Çifti Tek Celsede Boşandılar

İki çocuk annesi Hayal Kahraman Özalp’in evliliği bitirme kararı aldığı ifade edilirken, eski oyuncunun eşiyle yaşadığı anlaşmazlık sebebi ile İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurduğu iddia edildi. Çiftin boşanma duruşması dün görülmüş ve anlaşmalı boşanmayı tercih eden çiftin boşanması tek celsede gerçekleşmişti.

Anlaşma şartlarına göre iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp’e verildi. Mahkeme nafakayı da 10 bin lira olarak belirlerken, çiftler nafakayı kabul ettiler.

Hayal Kahraman Özalp Kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat veren Hayal Kahraman Özalp, 7 Nisan 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Büyükada’da doğan güzel oyuncu, 2008 yılında TRT’de yayınlanan İpsiz Recep dizisinde Leyla karakterini canlandırarak kariyerine adım attı. 2009 yılında İstanbul’da Aşık Oldum dizisinde Işıl karakterine hayat veren oyuncu, 2010 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu’yu canlandırdı. 2010 yılının Temmuz ayında İpsiz Recep’te rol arkadaşı olan Murat Kahraman Özalp ile evlenen güzel oyuncu, iki kız çocuğuna sahiptir.