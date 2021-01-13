Son Yaz Savcının Karısı Canan Funda Eryiğit Kaç Yaşında? Canan Funda Eryiğit'in Yaşını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Son Yaz yayınlana ilk bölümü ile izleyenlerin takdirini kazanmayı başardı. Geçen hafta ikinci bölümü ile ekrana gelen yapımda Savcı Selim Kara’nın eşi Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit ise performansı ile merak konusu oldu. Güzelliği ve oyunculuk performansı ile dikkat çeken oyuncunun yaşı, daha önce rol aldığı yapımlar merak edildi. Bugüne kadar birçok farklı yapımda rol alan Funda Eryiğit’in yaşını öğrenen hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Funda Eryiğit Kimdir, Kaç Yaşında?



Son Yaz dizisinin başrol oyuncularından biri olan Funda Eryiğit, 1984 yılında Hollanda’da dünyaya gelmiştir. Aslen Samsun Bafralı olan güzel oyuncu 37 yaşındadır. 1.72 boyunda ve 52 kilo olan güzel oyuncunun çok daha genç göstermesi ise şaşkınlık yaratıyor. Funda Eryiğit, Kadir Has Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş ve sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü’ne girmiştir. Ardından da İstanbul üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne giren Funda Eryiğit profesyonel olarak ilk kez 2002 yılında oyunculuğa başlamıştır.