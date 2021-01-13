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- 13 Oca 2021 - 14:14 G: 13 Oca 2021 - 14:25

Sağlık Bakanlığı Aşıla Uygulaması Nasıl Kullanılır? Aşıla Programı Nasıl Çalışır, Nereden İndirilir?

Aşı uygulamaları ile ilgili çeşitli hazırlıkların başladığı ve randevu sisteminin de aktif hale geldiği bu süreçte Sağlık Bakanlığı, aşılama uygulamalarının sağlık çalışanları tarafından kontrol ve takip edilebilmesi için Aşıla uygulamasını geliştirdi.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Aşıla uygulaması ile aşılama sürecinin sağlıklı bir takibinin yapılması hedefleniyor. Birçok kişi uygulamanın nasıl indirildiğini ve nasıl kullanıldığını merak ediyor.

Aşıla Uygulaması Nasıl İndirilir, Her Cihaza İndirilebilir Mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takip sürecinin sağlıklı şekilde devam etmesi ve ilerletilmesi için geliştirilen Aşıla uygulamasının ne olduğunu öğrenen birçok kişi uygulamaya nasıl erişim sağlanacağını merak ediyor. Bu uygulamaların nasıl indirileceği ve hangi cihazlarda aktif olarak kullanılabileceği de merak edilen sorular arasında yer alıyor.

13 Oca 2021 - 14:14 Ankara- Sağlık

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