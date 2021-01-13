Sağlık Bakanlığı Aşıla Uygulaması Nasıl Kullanılır? Aşıla Programı Nasıl Çalışır, Nereden İndirilir?
Aşı uygulamaları ile ilgili çeşitli hazırlıkların başladığı ve randevu sisteminin de aktif hale geldiği bu süreçte Sağlık Bakanlığı, aşılama uygulamalarının sağlık çalışanları tarafından kontrol ve takip edilebilmesi için Aşıla uygulamasını geliştirdi.
Aşıla uygulaması ile aşılama sürecinin sağlıklı bir takibinin yapılması hedefleniyor. Birçok kişi uygulamanın nasıl indirildiğini ve nasıl kullanıldığını merak ediyor.
Aşıla Uygulaması Nasıl İndirilir, Her Cihaza İndirilebilir Mi?
Sağlık Bakanlığı tarafından aşı takip sürecinin sağlıklı şekilde devam etmesi ve ilerletilmesi için geliştirilen Aşıla uygulamasının ne olduğunu öğrenen birçok kişi uygulamaya nasıl erişim sağlanacağını merak ediyor. Bu uygulamaların nasıl indirileceği ve hangi cihazlarda aktif olarak kullanılabileceği de merak edilen sorular arasında yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.