Çankaya'da Karla Mücadele
Çankaya Belediyesi bu sabah itibariyle başlayan kar yağışının ulaşımı etkilememesi için aralıksız çalışıyor.
Çankaya Belediyesi bu sabah itibariyle başlayan kar yağışının ulaşımı etkilememesi için aralıksız çalışıyor. Çankaya Belediyesi ekipleri kentin fazla yağış alan yüksek bölgelerinde yoğunlaşırken Mürsel Uluç İlker ve Ahlatlıbel Mahallelerinde aralıksız yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen akşam saatlerinde ısının düşmesiyle oluşabilecek buzlanmanın önlenmesi için ekiplerin 24 saat çalışacağını belirterek Kar yağışının etkisini en aza indirmek için tuzlama ve kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor dedi. Taşdelen karla mücadelede için 214 personel ve 38 araç ile çalıştıklarını bildirdirerek buzlanmayı önlemek için 6 bin 500 ton tuz ve 80 ton solüsyon kullanacakları söyledi.
13 Oca 2021 - 16:59 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.