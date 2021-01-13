Çankaya'da Karla Mücadele

Çankaya Belediyesi bu sabah itibariyle başlayan kar yağışının ulaşımı etkilememesi için aralıksız çalışıyor. Çankaya Belediyesi ekipleri kentin fazla yağış alan yüksek bölgelerinde yoğunlaşırken Mürsel Uluç İlker ve Ahlatlıbel Mahallelerinde aralıksız yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen akşam saatlerinde ısının düşmesiyle oluşabilecek buzlanmanın önlenmesi için ekiplerin 24 saat çalışacağını belirterek Kar yağışının etkisini en aza indirmek için tuzlama ve kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor dedi. Taşdelen karla mücadelede için 214 personel ve 38 araç ile çalıştıklarını bildirdirerek buzlanmayı önlemek için 6 bin 500 ton tuz ve 80 ton solüsyon kullanacakları söyledi.