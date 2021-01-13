Yanlış sulardayım ama suya da alıştım diyen Fenomen Çağrı Taner’in İnstagram ve Twitter hesabı nedir? Çağrı Taner ne kadar kazanıyor, reklam fiyatları ne kadar?

Erkeklerin İç Sesi ve Hüzünlü Bir Ponçik kitaplarının yazarı olan fenomen Çağrı Taner, sosyal medyada yüksek takipçi sayısını korumayı sürdürüyor. Yazdığı kitapların dışında, “Yanlış sulardayım ama suya da alıştım.” sözü ile ünlenen Çağrı Taner, Instagram ve Twitter’da resmen takipçi rekoru kırdı. Artan takipçi sayısı ünlü fenomene bol sıfırlı kazanç olarak da geri dönüyor. Fenomenin kazancını duyan kulaklarına inanamazken, ünlü fenomen bir reklam için dudak uçuklatıcı rakamlara imza atıyor.