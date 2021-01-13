Yanlış sulardayım ama suya da alıştım diyen Fenomen Çağrı Taner’in İnstagram ve Twitter hesabı nedir? Çağrı Taner ne kadar kazanıyor, reklam fiyatları ne kadar?
Artan takipçi sayısı ünlü fenomene bol sıfırlı kazanç olarak da geri dönüyor. Fenomenin kazancını duyan kulaklarına inanamazken, ünlü fenomen bir reklam için dudak uçuklatıcı rakamlara imza atıyor.
Erkeklerin İç Sesi ve Hüzünlü Bir Ponçik kitaplarının yazarı olan fenomen Çağrı Taner, sosyal medyada yüksek takipçi sayısını korumayı sürdürüyor. Yazdığı kitapların dışında, “Yanlış sulardayım ama suya da alıştım.” sözü ile ünlenen Çağrı Taner, Instagram ve Twitter’da resmen takipçi rekoru kırdı. Artan takipçi sayısı ünlü fenomene bol sıfırlı kazanç olarak da geri dönüyor. Fenomenin kazancını duyan kulaklarına inanamazken, ünlü fenomen bir reklam için dudak uçuklatıcı rakamlara imza atıyor.
13 Oca 2021 - 16:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.