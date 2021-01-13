Altındağ’da kar teyakkuzu

Altındağ Belediyesi yoğun kar yağışına hemen müdahalede bulunarak vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerini seferber etti. Meteorolojiden alınan kar yağışı uyarısının ardından ekiplerini hazır hale getiren Altındağ Belediyesi öğlen saatlerinde başlayan kar yağışına anında müdahale etti. Yağışın etkili olmaya başlamasının ardından tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başlayan ekipler vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ekiplerin her zaman göreve hazır olduğunu ifade etti.

TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

Altındağda her türlü olumsuz koşula karşı ekiplerin hazır olduğunu belirten Başkan Asım Balcı Altındağın pek çok mahallesi rakım olarak yüksekte bulunduğundan Altındağda kış koşulları biraz daha ağır şartlarda yaşanıyor. Ancak araç filomuz güçlü ekiplerimiz göreve hazır... Karla mücadele için 24 saat görev başındayız. Karla mücadelemizi daha etkin ve daha hızlı bir biçimde sürdürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedi.

KAR YAĞIŞI ÇOK ÖNEMLİ

Kar yağışının dört gözle beklendiğini de hatırlatan Başkan Balcı Kar yağışı çok önemli... Barajlarımızdaki su seviyesi gittikçe azalıyordu. İnşallah bu bereketle birlikte barajlardaki su seviyelerinde artış gözlemlenir. Vatandaşlarımız ile iş birliği içerisinde bu günleri kazasız belasız ve sağlıklı bir biçimde geçirmeyi diliyoruz ifadelerini kullandı.