Kenan İmirzalıoğlu O İstek Karşısında Buz Kesti! Yarışmacı Öyle Bir Şey İstedi Ki… Seyirciler “Yok Artık!” Dedi!

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda olan Kim Milyoner Olmak İster programı, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle beraber gündeme bomba gibi düştü. Yarışmanın üçüncü bölümünde elenen Esranur Balcı adlı yarışmacı, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. O istek karşısında Kenan İmirzalıoğlu ne yapacağını bilemedi. O sahneler izleyicinin kahkaha atmasına neden oldu.

Son zamanların en bilgi dolu programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, geçtiğimiz hafta ki bölümünde geceye adeta damga vurdu. Esranur Balcı adında ki yarışmacı, “Bir belgeselde ‘Oldukça kuvvetli bir çene yapısına sahip olan bu etobur yırtıcılar…’ şeklinde bahsedilen muhtemelen hangisidir?” sorusuna, “Antiloplar” cevabını verince elendi. Elenmesinin ardından Kenan İmirzalıoğlu’ndan istekte bulunan yarışmacı herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi.