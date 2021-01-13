Kenan İmirzalıoğlu O İstek Karşısında Buz Kesti! Yarışmacı Öyle Bir Şey İstedi Ki… Seyirciler “Yok Artık!” Dedi!
ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, birçok yarışmacıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yarışmacılar sorulan sorular karşısında beyin fırtınası yaparak, doğru cevapları bulmaya çalışıyor ve büyük ödülün sahibi oluyor. Yarışma programının geçen hafta yayınlanan bölümünde yaşanan o sahneler, akıllara durgunluk verdi. Yarışmacının isteği karşısında herkes büyük bir şok yaşadı. Seyirci ise “Yok artık!” dedi.
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda olan Kim Milyoner Olmak İster programı, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle beraber gündeme bomba gibi düştü. Yarışmanın üçüncü bölümünde elenen Esranur Balcı adlı yarışmacı, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. O istek karşısında Kenan İmirzalıoğlu ne yapacağını bilemedi. O sahneler izleyicinin kahkaha atmasına neden oldu.
Son zamanların en bilgi dolu programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, geçtiğimiz hafta ki bölümünde geceye adeta damga vurdu. Esranur Balcı adında ki yarışmacı, “Bir belgeselde ‘Oldukça kuvvetli bir çene yapısına sahip olan bu etobur yırtıcılar…’ şeklinde bahsedilen muhtemelen hangisidir?” sorusuna, “Antiloplar” cevabını verince elendi. Elenmesinin ardından Kenan İmirzalıoğlu’ndan istekte bulunan yarışmacı herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.