Fenomen Danla Bilic’in Makyaj İçerikli Videoları İzleyenler Eski Halini Görünce Çok Şaşıracak! Danla Bilic Kimdir?

Son dönemde adından sıkça söz edilen ve YouTube fenomenlerine verilen ödüle layık görülen Danla Bilic, henüz genç yaşına rağmen büyük işler yapmayı başaran insanların başında geliyor. Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan ve internet dünyasında “Danla Bilic” olarak tanınan fenomen, 2016 yılında açtığı YouTube kanalı ile kısa sürede ün kazandı ve 2017 yılında Beyaz Show’a katılabilecek kadar ünlendi. Makyaj içerikli video paylaşımlardan milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic’in eski halleri ise görenleri resmen hayretler içerisinde bırakıyor.

Danla Bilic Kimdir?

Fenomen Danla Bilic 5 Ekim 1994 yılında Kütahya’da doğdu. Henüz 27 yaşında olan Danla Bilic’in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir’dir ve Terazi Burcudur. Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’i çok sevdiği “Bilic” soyadını kullanan fenomen, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğrenimine devam etmektedir.

Danla Bilic Instagram Kullanıcı Adı Nedir?

Danla Bilic Instagram’dan “danlabilic” kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır. Fenomenin Instagram’da güncel 5,7 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Danla Bilic Twitter Kullanıcı Adı Nedir?

Danla Bilic’i popüler yapan platform Twitter olmuştu. Alper Potuk, Nadir Çiftçi, Leonard Kweuke, Emre Çolak ve Thibaut Courtois gibi isimlere yaptığı “send me number” şakası ile fenomenin tanınırlığı arttı. 27 yaşındaki güzel fenomen Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda “danla the yargi machine” nick’ini kullanırken, kendisini takip etmek isteyenler @danlabilic kullanıcı adı ile arama yapabilirler.